Bullrich reforzó a la Gendarmería de Rosario

29/05/2018 -

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que las organizaciones de narcotraficantes "no pueden existir más" en Rosario ni puede haber allí ni "un milímetro" que esté "dominado por fuerzas que no sean del Estado", al reforzar la dotación de Gendarmería Nacional en la ciudad santafesina.

"No puede haber un milímetro de esta ciudad que esté dominado por fuerzas que no sean del Estado, nacional o provincial; no pueden haber espacios copados por el narcotráfico; no pueden haber sicarios que anden por la ciudad", subrayó al poner en funciones a otros 300 gendarmes en Rosario.

Bullrich destacó "el esfuerzo" que hace el Estado nacional con el aporte de más efectivos de Gendarmería para reforzar la seguridad con "objetivos estratégicos, claros y concretos".

En este sentido, anunció que la cartera de Seguridad trabajará en un plan junto a la Prefectura Naval y la Aduana para evitar que los puertos sobre el río Paraná sean puntos de ingreso de drogas al país.

"Ustedes tienen un objetivo concreto y una clara tarea porque en éstos lugares en los que hay un dominio territorial de quienes trabajan en organizaciones narcocriminales, éstos no pueden existir más", subrayó en su mensaje a los agentes federales apostados en el Comando de la Región VIII de Rosario.

Insistió en que "el territorio debe ser manejado por el Estado legal de la Constitución y no por el Estado del narcotráfico".

"Acá en Rosario, nosotros sabemos que no es tanta la cantidad de estupefacientes que estamos secuestrando, pero sí son muchos los lugares dispersos en los que se asocia la venta con la violencia y es ahí donde tenemos que apuntar", puntualizó.

"Nosotros sabemos como funciona el delito, se rearma y vuelve a intentar. Por eso tenemos que ser un solo equipo municipio, provincia y justicia, no puede haber grietas porque por esas grietas nos entran, por esas grietas nos dominan", agregó.

Bullrich admitió luego en una conferencia de prensa "que en los primeros meses de este año se ha recrudecido la violencia en Rosario", por lo que se decidió reforzar las medidas de seguridad en la ciudad santafesina.

"Hay 3.000 efectivos federales en toda la provincia de Santa Fe a los que deben sumarse en Rosario desde hoy 300 gendarmes y otros 200 policías federales que llegaron a Santa Fe capital", precisó.