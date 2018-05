Una madre se quedó atrapada en una hamaca y los bomberos tuvieron que rescatarla

Hoy 17:32 -

Una joven madre de 23 años quedó atrapada en una hamaca en un parque infantil de Southampton, en Reino Unido, y tuvo que ser rescatada por bomberos. El hecho fue grabado por su marido, con quien la mujer estaba pasando un fin de semana de paseo junto a sus dos hijos.

"Cuando llegamos los niños no estaban realmente interesados en estar allí, así que decidí animarlos y subí al columpio", contó la mujer al Daily Mail.

Según relataron, dos hombres que estaban en el lugar quisieron ayudarla y la pusieron cabeza abajo pero no lo lograron. Como ya no sabían que hacer, decidieron llamar a los bomberos.

Cuando llegaron, tampoco pudieron ayudarla fácilmente. Finalmente, entre risas, la joven logró liberarse y sólo le quedaron algunos moretones.

Una joven madre de 23 años quedó atrapada en una hamaca en un parque infantil de Southampton, en Reino Unido, y tuvo que ser rescatada por bomberos. El hecho fue grabado por su marido, con quien la mujer estaba pasando un fin de semana de paseo junto a sus dos hijos.



"Cuando llegamos los niños no estaban realmente interesados en estar allí, así que decidí animarlos y subí al columpio", contó la mujer al Daily Mail.



Según relataron, dos hombres que estaban en el lugar quisieron ayudarla y la pusieron cabeza abajo pero no lo lograron. Como ya no sabían que hacer, decidieron llamar a los bomberos.



Cuando llegaron, tampoco pudieron ayudarla fácilmente. Finalmente, entre risas, la joven logró liberarse y sólo le quedaron algunos moretones.