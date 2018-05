La ilusión óptica que es furor en las redes sociales

Hoy 17:45 -

La imagen, que fue publicada por el usuario @Boom_likean808 en Twitter, está acompañada del siguiente texto: “En la primera impresión, pensé que él estaba usando tacos”.

A primera vista, parece que en la foto el hombre está de pie abrazando por la espalda a la chica, mientras ella está sentada mirando su computadora. Sin embargo, nos damos cuenta que hay algo raro al ver que el chico estaría usando zapatos de taco y pantalones muy ajustados.

Al volver a observar la imagen con más detalle, se nota que es la mujer la que está de pie y abraza a su compañero por la espalda, quién está sentado. Para que no queden dudas, el usuario @joeyflaco1 dibujó el contorno de ambas personas para explicar la imagen.

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE