En el Anual se jugó una doble fecha el fin de semana

30/05/2018 -

La Liga de Fútbol Infantil (Lifi) aprovechó el fin de semana largo para disputar una doble fecha de su Torneo Anual.

El domingo pasado se jugó la novena, mientras que el viernes 25 de mayo se disputaron los cotejos pendientes de la tercera fecha, que habían sido suspendidos por lluvia.

Los resultados de la novena fecha fueron:

Categoría 2005: Donis 6, Valoy 1; Sarmiento 9, Niños Unidos 0; Galguitos 3, Estrella del Sur 3; Ferroviaritos 0, Golcito 1; Güemes 7, Lawn Tennis 1; Estrella Roja 3, Comercio 2.

Categoría 2006: Donis 1, Valoy 1; Sarmiento 3, Niños Unidos 0; Galguitos 0, Estrella del Sur 4; Ferroviaritos 1, Golcito 2; Güemes 7, Lawn Tennis 0; Estrella Roja 2, Comercio 1.

Categoría 2007: Donis 2, Valoy 0; Sarmiento 4, Niños Unidos 2; Galguitos 0, Estrella del Sur 4; Ferroviaritos 4, Golcito 0; Güemes 1, Lawn Tennis 5; Estrella Roja 1, Comercio 2.

Categoría 2008: Donis 2, Valoy 0; Sarmiento 0, Niños Unidos 0; Galguitos 0, Estrella del Sur 1; Ferroviaritos 2, Golcito 3; Güemes 2, Lawn Tennis 0; Estrella Roja 3, Comercio 1.

Categor ía 2009: Sarmiento 8, Niños Unidos 1; Galguitos 0, Estrella del Sur 1; Ferroviaritos 1, Golcito 3; Güemes 0, Lawn Tennis 1; Estrella Roja 0, Comercio 0. En tanto, los resultados de la tercera jornada fueron:

Categoría 2005: Valoy 1, Estrella del Sur 1; Tricolor 0, Sarmiento 2; Ferroviaritos 0, Galguitos 1; Niños Unidos 0, Lawn Tennis 4; Golcito 0, Comercio 0; Donis 2, Güemes 0.

Categoría 2006: Valoy 2, Estrella del Sur 0; Tricolor 0, Sarmiento 3; Ferroviaritos 1, Galguitos 1; Niños Unidos 0, Lawn Tennis 6; Golcito 3, Comercio 1; Donis 2, Güemes 1.

Categoría 2007: Valoy 5, Estrella del Sur 0; Tricolor 0, Sarmiento 6; Ferroviaritos 0, Galguitos 0; Niños Unidos 1, Lawn Tennis 4; Golcito 0, Comercio 5; Donis 2, Güemes 0.

Categoría 2008: Valoy 2, Estrella del Sur 0; Tricolor 0, Sarmiento 4; Ferroviaritos 0, Galguitos 1; Niños Unidos 0, Lawn Tennis 1; Golcito 1, Comercio 2; Donis 0, Güemes 0.

Categoría 2009: Valoy 3, Estrella del Sur 2; Tricolor 0, Sarmiento 6; Ferroviaritos 4, Galguitos 0; Niños Unidos 0, Lawn Tennis 3; Golcito 2, Comercio 2.

Próxima fecha

Este domingo 3 de junio se jugará la décima fecha, que tiene estos partidos: Niños Unidos vs. Donis, Valoy vs. Ferroviaritos, Golcito vs. Estrella Roja, Comercio vs. Galguitos, Estrella del Sur vs. Güemes y Lawn Tennis vs. Tricolor. Sarmiento tendrá fecha libre.