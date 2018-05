Se viene el décimo acto

30/05/2018 -

El próximo sábado a partir de las 9, las canchas del Gremio Municipal volverán a ser el escenario de una nueva jornada de fútbol infantil en el marco del certamen que organiza la Agrupación de Fútbol Infantil Santiagueña (Afis).

En esta oportunidad se disputará la décima fecha del torneo Apertura, que tiene a muchos equipos buscando ser protagonistas, aunque lo principal es que el niño pueda compartir y confraternizar con sus pares.

La programación de la jornada sabatina es la que se detalla a continuación:

Categoría 2005: 9, Las Pulgas vs. Atlas; 9.30, Atlético Santiago vs. Orlando Leiva; 10, Walter Toloza vs. Sportivo Santiago; 10.30, Raúl Pintos vs. Vinalar; 11, Campeones del 28 vs. Máster; 11.30, Güemes vs. Café Rodríguez; 12, Candi vs. Juventud de Yanda; 12.30, Juventud Ferroviaria vs. Atlético Junior.

Categoría 2006: 9, Juventud de Yanda vs. Integral y Los Peques vs. Candi; 9.30, Las Pulgas vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva y Raúl Pintos vs. Atlas; 10, Güemes vs. Niños Felices y Jorge Donis vs. Niños Unidos; 10.30, Sportivo Santiago vs. Café Rodríguez.

Categoría 2007: 10.30, Atlético Santiago vs. Integral; 11, Jorge Donis vs. Las Pulgas y Juventud de Yanda vs. Atlético Junior; 11.30, Sportivo Santiago vs. Orlando Leiva y Los Peques vs. Walter Toloza; 12, Atlas vs. Real y Güemes vs. Vinalar;

Categoría 2008: 12.30, Atlético Junior vs. Máster y Raúl Pintos vs. Niños Felices; 13, Los Peques vs. Walter Toloza, Candi vs. Juventud Ferroviaria y Las Pulgas vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva; 13.30, Güemes vs. Café Rodríguez y Atlético Santiago vs. Orlando Leiva.

Categoría 2009: Güemes vs. Juventud Ferroviaria; 9.30, Atlético Santiago vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva; 10, Jorge Donis vs. Niños Unidos; 10.30, Real vs. Integral; 11, Candi vs. Vinalar; 11.30, Juventud de Yanda vs. Las Pulgas; 12, Los Peques vs. Atlas.

Categoría 2010: 9, Las Pulgas vs. Café Rodríguez; 9.30, Máster vs. Atlético Santiago; 10, Raúl Pintos vs. Niños Unidos; 10.30, Güemes vs. Niños Felices; 11, Real vs. Atlético Junior; 11.30, Integral vs.

Orlando Leiva; 12, Walter Toloza vs. Juventud Ferroviaria.

Categoría 201 1 / 1 2 : 12.30, Café Rodríguez vs. Atlético Santiago y Juventud Ferroviaria vs. Atlas; 13, Los Peques vs. Güemes y Real vs. Las Pulgas; 13.30, Niños Felices vs. Niños Unidos.

Entrega de premios

Hace un par de semanas se realizó la entrega del premio de la Liga Afis, que consistió en una motocicleta 0 km. La escuelita “Vinalar” resultó ganadora de este interesante premio.