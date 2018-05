Central Córdoba se hizo fuerte en el Bº Chino

30/05/2018 -

El pasado fin de semana, se disputó la séptima fecha del Torneo Apertura del campeonato de la divisiones inferiores que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol. En la misma, Central Córdoba fue efectivo ante Unión Santiago al imponerse en las cuatro divisiones.

Además, en la ciudad de Beltrán, Independiente superó a Unión en una nueva edición del clásico. El único cotejo que no se disputó fue el de Banfield ante Yanda.

Los resultados de todos los cotejos se detallan a continuación.

Zona A

En Sexta División: Comercio 2, Instituto Santiago 2; Unión Santiago 0, Central Córdoba 2; Villa Unión 1, Agua y Energía 1; Mitre Amarillo 1, Estudiantes 1.

En Séptima División: Comercio 2, Instituto Deportivo Santiago 0; Unión Santiago 0, Central Córdoba 2; Villa Unión 0, Agua y Energía 6; Mitre Amarillo 1, Estudiantes 2.

En Octava División: Comercio 0, Instituto Deportivo Santiago 0; Unión Santiago 0, Central Córdoba 1; Villa Unión 0, Agua y Energía 0; Mitre Amarillo 2, Estudiantes 1.

En Novena División: Comercio 3, Instituto Deportivo Santiago 0; Unión Santiago 0, Central Córdoba 4; Villa Unión 0, Agua y Energía 0; Mitre Amarillo 1, Estudiantes 2.

Zona B

En Sexta División: Independiente de Fernández 1, Sarmiento 2; Vélez de San Ramón 0, Mitre Negro 3; Independiente de Beltrán 2, Unión de Beltrán 0; Central Argentino 1, Defensores de Forres 0; Güemes 2, Sportivo Fernández 0.

En Séptima División: Independiente de Fernández 0, Sarmiento 3; Vélez de San Ramón 2, Mitre Negro 1; Independiente de Beltrán 3, Unión de Beltrán 1; Central Argentino 1, Defensores de Forres 1; Güemes 3, Sportivo Fernández 2.

En Octava División: Independiente de Fernández 0, Sarmiento 3; Vélez de San Ramón 2, Mitre Negro 2; Independiente de Beltrán 1, Unión de Beltrán 0; Central Argentino 4, Defensores de Forres 0; Güemes 2, Sportivo Fernández 0.

En Novena División: Independiente de Fernández 2, Sarmiento 1; Vélez de San Ramón 0, Mitre Negro 3; Independiente de Beltrán 2, Unión de Beltrán 0; Central Argentino 2, Defensores de Forres 1; Güemes 3, Sportivo Fernández 0.

Próxima fecha

Zona A: Instituto Deportivo Santiago vs. Mitre Amarillo; Estudiantes vs. Banfield; Yanda vs. Villa Unión; Agua y Energía vs. Unión Santiago; Central Córdoba vs. Comercio.

Zona B: Sarmiento vs. Güemes; Sportivo Fernández vs. Central Argentino; Defensores de Forres vs. Independiente de Beltrán; Unión de Beltrán vs. Vélez de San Ramón; Mitre Amarillo vs. Independiente de Fernández.