Se viene un sábado con doble jornada en el minibásquet

30/05/2018 -

La Comisión Provincial de Minibásquet, dependiente de la Federación de Básquet de Santiago del Estero, confirmó que el próximo sábado 2 de junio se desarrollará una doble jornada (mañana y tarde) imperdible, que serán correspondientes a las fechas 14ª y 15ª del Torneo denominado “Dr. Gerardo Zamora”.

Las fechas para la jornada sabatina contarán con el siguiente programa de partidos.

Decimocuarta fecha

Los horarios serán confirmados, se jugará a la mañana. Belgrano vs. Normal Banda; Huracán vs. Sportivo Colón; Villa Mercedes vs. Nicolás Avellaneda; Jorge Newbery vs. Atamisqui BBC; Tiro Federal vs. Red Star; Contadores BBC vs. Independiente BBC; Lawn Tennis vs. Juventud BBC; Fernández BBC vs. Quimsa; Coronel Borges vs. Olímpico; Águilas de Pozo Hondo vs. Sportivo Loreto; Defensores del Sud vs. Coronel Suárez.

Decimoquinta fecha Torneo “Dr. Gerardo Zamora” (horarios a confirmar, por la tarde).

Nicolás Avellaneda vs. Normal Banda; Sportivo Colón vs. Atamisqui BBC; Belgrano vs. Red Star; Huracán vs. Independiente BBC; Villa Mercedes vs. Juventud BBC; Jorge Newbery vs. Quimsa; Tiro Federal vs. Olímpico; Contadores BBC vs. Sportivo Loreto; Lawn Tennis vs. Coronel Suárez; Fernández BBC vs. Defensores del Sud; Coronel Borges vs. Águilas de Pozo Hondo.

De esta manera, los más chicos seguirán disfrutando del mejor básquet con una jornada de sábado imperdible y con muchos atractivos, tanto en el horario de la mañana como en el de la tarde.

Estos fueron los resultados que se registraron el pasado fin de semana, en el marco de la decimotercera jornada:

Normal Banda 74, Sportivo Colón 30; Nicolás Avellaneda 75, Belgrano 66; Atamisqui BBC 38, Huracán 28; Red Star 20, Villa Mercedes 0; Independiente BBC 85, Jorge Newbery 30.

Quimsa 49, Contadores BBC 42; Olímpico vs. Lawn Tennis (S); Sportivo Loreto vs. Fernández BBC (S); Coronel Suárez 0, Coronel Borges 0. Defensores del Sud 0, Águilas de Pozo Hondo 20.