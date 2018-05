Listado con todos los ganadores de la noche

30/05/2018 -

Álbum del año (Oro) Charly García – Random Canción del año Axel – "Aire" Ingeniería de grabación Charly García – Random Mejor álbum artista canción testimonial y de autor Gustavo Santaolalla – Raconto Mejor álbum artista de cuarteto Ulises Bueno – Creo Mejor álbum artista femenina de folklore La Bruja Salguero – Norte Mejor álbum artista femenina de rock Fabiana Cantilo – Proyecto 33 Mejor álbum artista femenina de tango Amelita Baltar con la Orquesta Filarmónica de Montevideo – Amelita Baltar sinfónica Mejor álbum artista femenina pop Julia Zenko – Nosotras Mejor álbum artista femenina tropical Karina – Mujeres Mejor álbum artista masculino de folklore Sergio Galleguillo – Fiesta chayera Julio Lacarra – Ronda Mono Banegas – Reminiscencia Mejor álbum artista masculino de rock Charly García – Random Mejor álbum artista masculino de tango Omar Mollo – Rescatados Mejor álbum artista masculino pop Luciano Pereyra – La vida al viento Mejor álbum artista masculino tropical Daniel Agostini – Parte de tu vida Mejor álbum artista Romántico – melódico Jorge Rojas – Sinfónico en vivo Mejor álbum banda de sonido de cine/televisión Artistas varios – Charco, canciones del Río de la Plata Mejor álbum conceptual Soda Stereo – Séptimo día Mejor álbum de chamamé Los Nuñez – 3 fronteras Mejor álbum de jazz Lucio Balduini – El bosque brillante Mejor álbum de música clásica Leo Sujatovich y Orquesta de cuerdas – Las ilusiones argentinas Mejor álbum de reggae y música urbana Los Pericos – 3000 vivos Mejor álbum de rock pesado / punk Baltasar Comotto – Elite Mejor álbum folklore alternativo Franco Luciani – Anda en el aire Mejor álbum grupo de cuarteto Banda XXI – Ahora y siempre Mejor álbum grupo de folklore Los Carabajal – Los Carabajal – 50 años en vivo Mejor álbum grupo de rock Babasónicos – Repuesto de fe Mejor álbum grupo pop Miranda! – Fuerte Mejor álbum grupo tropical Los Palmeras – 45 años Mejor álbum infantil Luis Pescetti – Queridos Mejor álbum instrumental – fusión – world music Nahuel Pennisi – Feliz Mejor álbum música electrónica Satélite 23 – Satélite 23 Mejor álbum nuevo artista de folklore Florencia Paz – Despertar Mejor álbum nuevo artista de rock Huevo – No todos eren como ti Mejor álbum nuevo artista de tango Carolina Minella – Carolina Minella Mejor álbum nuevo artista pop Jimena Barón – La tonta Mejor álbum nueva artista tropical Karen Britos - Música del alma Mejor álbum rock/pop alternativo Dante Spinetta – Puñal Mejor colección de catálogo Spinetta y los Socios del Desierto – Spinetta y los Socios del Desierto Mejor álbum orquesta de tango e instrumental 34 Puñaladas – Las historias del humo Mejor diseño de portada Charly García – Random Mejor DVD Los Fabulosos Cadillacs – En vivo en The Theater at Madison Square Garden Mejor videoclip Charly García – "Lluvia" Producción del año Charly García – Random Premio a la trayectoria: Sergio Denis