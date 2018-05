La OA fundamentó por qué pidió 5 años para Boudou

30/05/2018 -

El abogado de la Oficina Anticorrupción, Matías Rey, dijo en el alegato que Boudou fue la ‘otra cara de la moneda’ de un cohecho y que ‘con mucho poder disciplinó a un montón de reparticiones públicas en pos de un negocio privado’, en referencia a las intervenciones que tuvieron la Casa de la Moneda, la Afip y el propio Ministerio de Economía en la compra de la ex Ciccone Calcográfica.

Por su parte, la defensa del ex vicepresidente intentó sin éxito la nulidad de la acusación.

El abogado de la OA señaló que el exfuncionario y Núñez Carmona contactaron a Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone el entonces dueño de la empresa, a través de una tercera persona. La referencia era al abogado Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund, que apareció formalmente en el proceso de compra de la ex Ciccone Calcográfica.

También, se refirió a la relación de ‘amistad y negocios’ entre Núñez Carmona y Vandenbroele. Para el letrado, el segundo paso de la maniobra fue el aval que dio la Afip al levantamiento de la quiebra que pesaba sobre Ciccone y que permitió la compra de la empresa. Luego se habría dado el ‘acuerdo espurio’ por la compra de la gráfica para contraer negocios con el Estado para la impresión de billetes.