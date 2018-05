Fotos Laura Alonso: "Pedimos el procesamiento de Echegaray y del banquero Brito"

30/05/2018 -

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, aclaró que el organismo pidió ayer cinco años de prisión para el exvicepresidente Amado Boudou en el juicio por el caso Ciccone, porque es lo máximo que fija la ley. Pero además, remarcó que se tiene que avanzar con un segundo juicio en el que involucró al extitular de la Afip, Ricardo Echegaray, y el banquero Jorge Brito, dueño del Banco Macro, a quien el "arrepentido" Alejandro Vandenbroele sindicado como testaferro de Boudouseñaló como el financista de la compra de la imprenta para emitir billetes. La OA, uno de los querellantes en el juicio contra el exvicemandatario, pidió una pena de cinco años y seis meses de prisión para Amado Boudou, acusado de supuesto cohecho y negociaciones incompatibles en la compra de la empresa. Al respecto, Alonso subrayó que "se están demostrando las mentiras" del exvicepresidente. Y remarcó: "Es la primera vez que un exvicepresidente de la Nación es llevado a juicio. Se pidió lo máximo que da el Código Penal. Son penas bajísimas. Lo importante es no perder el foco. Los abogados hicieron un alegato de nueve horas donde mostraron las incongruencias y mentiras de los acusados. En unas semanas tendremos una condena contra Boudou, lo que va a hacer la primera condena en la historia de un exvicepresidente". Pero Alonso fue más allá, y sostuvo que tiene que haber otro juicio por este mismo hecho donde sean juzgados Ricardo Echegaray y Jorge Brito. En Twitter tiró: "Falta Ciccone II. Pedimos el procesamiento de Echegaray y del banquero Brito. Debe decidir el juez Lijo". Y amplió en declaraciones periodísticas, que los procesos judiciales ‘son muy lentos’ y, por eso, "el juez (Lijo) no se tiene que dormir en los laureles porque hay otras causas relacionadas". Sostuvo que alrededor de Ciccone hay otros expedientes judiciales que se investigan, relacionados con la operatoria principal. Uno es el referido al papel que cumplieron el banquero Jorge Horacio Brito y el extitular de la Afip, Ricardo Echegaray. Como se recordará, además de las declaraciones de Alejandro Vandenbroele que lo vinculan como el que financió la operación, Jorge Brito aparece ligado a The Old Fund, porque el vicepresidente de la firma que compró Ciccone, era Máximo Lanusse, ex CEO del Grupo Macro. Vandenbroele también confesó que el banquero y dueño del Banco Macri le pagaba por su "silencio" Para los investigadores, sería el hombre del banquero a quien señalan como el financista de la operación para quedarse con la "máquina de emitir dinero". Es que Lanusse (declaró en la causa) pasó de ser el gerente administrativo del Banco Macro a vicepresidente de The Old Fund, firma que pasó a controlar la ex Ciccone. Lo que llamó la atención a los peritos, es que Lanusse como vicepresidente era el único autorizado a firmar en nombre de The Old Fund, y que incluso cobraba de salario -pese a ser segundo de la empresa- una cifra por demás superior a la que cobraba el presidente, en ese momento el presunto testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele. Según constaría en la causa, Lanusse habría depositado sumas millonarias en efectivo en las cuentas de The Old Fund abiertas en el Banco Macro. La principal financista de The Old Fund fue la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur, manejada por Cirilo Zavalía, vinculado al grupo Macro. Otra de las sociedades que habrían participado del financiamiento de la quiebra fue Facimex Bursátil Sociedad de Bolsa. Hubo una inyección de U$S 620 mil en títulos públicos que fueron transferidos a una cuenta que Dusbel, integrante de The Old Fund, abrió sin mayores requisitos en Facimex. Esos títulos fueron convertidos a pesos, dinero que se depositó en la cuenta de The Old Fund en el Macro. Cuando estalló el escándalo de Ciccone, recién entonces el Banco Macro emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de The Old Fund, pero no mencionó a Lanusse, que era el único que firmaba.