Pedemonte y Milet van por una alegría en Francia

Fotos DESAFÍO Bautista Pedemonte (izq.) y Agustín Milet intentarán dar todo y colaborar para que el equipo tenga un debut auspicioso.

30/05/2018 -

Los santiagueños Juan Bautista Pedemonte y Agustín Milet debutarán hoy con el seleccionado argentino de Los Pumitas en el Mundial de Rugby M20 que se disputará en Francia, y en donde la Argentina hará su presentación a partir de las 13.30 (hora de nuestro país), enfrentando a Inglaterra por el grupo B que también integran Italia y Escocia.

El encuentro entre argentinos e ingleses, que será televisado por la señal de cable ESPN, se jugará en la ciudad de Narbonne, una de las tres sedes del torneo del que participan 12 selecciones.

Las otras dos ciudades en donde se desarrollará el certamen mundialista son Beziers y Perpignan.

En cuanto a los jugadores santiagueños, Bautista Pedemonte está prácticamente confirmado en la formación titular, en la que jugará como octavo, en tanto que Agustín Milet aguardará su turno entre la reservas, en el partido que aparece en teoría como el más complicado del grupo, ya que Inglaterra fue finalista del último torneo.

Justamente el objetivo de Los Pumitas es mejorar la undécima posición obtenida en el Mundial anterior, del cual quedó una sensación amarga.

La formación

La posible formación argentina para el duelo inaugural de este mediodía será de la siguiente manera: Martínez, Oviedo y Vivas; Ochoa y Paulos; De la Vega, Ruiz y Pedemonte; Nogues y Daireaux; Carreras, Chocobares, Castro y Avellaneda; Carreras.

Los suplentes serán Milet, Hugues, Sordoni, Lavanini, Molina, García, De la Vega y Herrera.

La jornada inaugural del Mundial se completará con los duelos entre los seleccionados de Escocia e Italia, este choque será por el grupo B, en tanto que por el A jugarán Nueva Zelanda ante Japón, en otro encuentro que a priori sería accesible para los neocelandeses, y Australia frente a Gales. En tanto que por el grupo C lo harán Sudáfrica vs. Georgia y Francia vs. Irlanda.

De esta manera, el arranque de los chicos de Santiago en el Mundial podrá ser seguido por la TV en directo.