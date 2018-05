Mañana comenzarán las finales de la NBA

30/05/2018 -

Los Golden State Warriors vencieron a los Houston Rockets 101-92 y avanzaron a la final de la NBA contra los Cleveland Cavaliers. Con 34 puntos de Kevin Durant y 27 con 10 asistencias de Stephen Curry, los Warriors lograron el pasaje a las finales.

Mañana comienzan las finales y tendrán este cronograma, primer partido: Warriors vs Cavaliers. Jueves 31 de mayo. Segundo partido: Warriors vs Cavaliers. Domingo 3 de junio.

Tercer partido: Cavaliers vs Warriors. Miércoles 6 de junio. Cuarto partido: Cavaliers vs Warriors. Viernes 8 de junio. Quinto partido: Warriors vs Cavaliers. Lunes 11 de junio.* Sexto partido: Cavaliers vs Warriors. Jueves 14 de junio.* Séptimo partido: Warriors vs Cavaliers. Domingo 17 de junio.