Cumplió el trámite con Messi en llamas

30/05/2018 -

Argentina se despidió ayer del país con una goleada de 4 a 0 sobre Haití, en una Bombonera repleta, donde el público se deleitó con el concierto de Lionel Messi, autor de tres tantos. El restante fue de Sergio Agüero.

Más allá de que el débil rival no fue medida, el equipo de Jorge Sampaoli dejó una buena imagen, aunque jugó mejor en el primer tiempo pero consiguió tres goles en el complemento.

Como era previsible, el equipo argentino monopolizó el balón. Allí se pudo ver lo que pretende Sampaoli de esta selección. Un equipo con líneas cortas, con una defensa parada casi en mitad de cancha; Mascherano como eje del medio manejando la pelota y los pases; los laterales y extremos buscando ensanchar la cancha y la explosión de Messi para desequilibrar y abastecer a Higuaín.

La primera situación de riesgo fue a los 7 minutos, cuando Mascherano metió un bochazo bárbaro desde la mitad de cancha para Messi, que ingresaba al área por izquierda. La ‘Pulga’ la quiso picar pero se quedó corto y contuvo el arquero. A los 11’ Mascherano recuperó en el medio y se la dio a Messi, que aceleró por izquierda, se sacó la marca y remató bajo y cruzado. Contuvo bien el arquero.

Lanzini no lograba asociarse con Messi, entonces lo hizo Lo Celso. Y justamente al ex Rosario Central le cometieron el penal que Messi canjeó por gol a los 16’, con zurdazo al palo derecho del arquero, que la rozó pero no la pudo sacar.

Tagliafico siguió mostrándose como opción ofensiva por izquierda y a los 20’ asistió a Higuaín, pero su remate lo contuvo el arquero en dos tiempos. Cuatro minutos después, Tagliafico se animó desde el borde del área pero su disparo se fue alto.

Las llegadas albicelestes se seguían sucediendo, pero faltaba la puntada final para ampliar el marcador. A los 25’ una buena combinación colectiva culminó en un remate de Di María, desde la izquierda, apenas desviado. Y a los 28’ hubo un centro de Salvio desde la derecha para Higuaín que alcanzó a puntearla en el área chica pero respondió bien el arquero.

Después de la media hora la intensidad argentina mermó y aparecieron algunas imprecisiones en los pases que hicieron decaer el rendimiento colectivo.

El segundo tiempo arrancó con un ritmo apático. Haití buscaba salir desde el fondo con pelota dominada y Argentina presionaba poco. Y cuando el local la tenía, surgía el ‘toquecito’ intrascendente que comenzaba a aburrir a la gente. Hasta que a los 12’ Messi encontró a Lanzini por derecha, este la alargó para Higuaín que llegó al fondo y sacó el centro atrás para el cabezazo de Lo Celso, el arquero dio rebote y Messi no perdonó: 2-0.

Después del gol, llegaron los cambios. Entraron Pavón, Meza y Agüero para darle mayor dinámica al juego. Y fue el jugador de Boca, por izquierda, el que hizo una buena jugada individual y asistió a Messi para el tercero a los 20 minutos. A los 23’ Lo Celso encontró a Messi y el mejor del mundo asistió a Agüero para que defina entrando al área por derecha y marque el cuarto albiceleste. Allí se acabó el partido porque Argentina sacó el pie del acelerador.