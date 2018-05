Un vecino del barrio Villa Raquel podrá montar su taller a través del "Emprendiendo Sueños"

Fotos RESPALDO. Con el nuevo equipamiento, otro vecino bandeño podrá desarrollar su emprendimiento familiar.

30/05/2018 -

Las políticas de inclusión social y de generación de empleo impulsada por la actual gestión de gobierno municipal permiten que, todas las semanas, más familias bandeñas puedan insertarse en el mundo laboral a través del programa "Emprendiendo Sueños", que en esta ocasión benefició a vecinos del barrio Villa Raquel, quienes recibieron herramientas necesarias para montar un taller de fabricación y tapizado de muebles.

El intendente de La Banda, Pablo Mirolo, que puso en marcha este programa a mediados del año pasado, fue el encargado de hacer entrega de las herramientas a Rubén Comán, quien había acudido oportunamente al municipio con su proyecto, que hasta ahora había permanecido trunco por falta de recursos para adquirir los elementos necesarios para una producción sostenida que le permitiera generar suficientes recursos para su familia.

El jefe comunal le entregó una sierra circular, una engrampadora, un cepillo eléctrico, un taladro inalámbrico, un compresor de aire, entre otros elementos con los cuales podrá ampliar la capacidad de producción y reacondicionamiento de muebles.

"Estamos muy contentos de poder cumplir un nuevo sueño a un vecino bandeño, a través del programa ‘Emprendiendo sueños’, brindándole herramientas nuevas para poder mejorar su producción y poder expandir su trabajo", dijo Mirolo.

Por su parte, Rubén Comán expresó su agradecimiento por estos elementos que hasta hace poco le parecían inalcanzables.

"Quiero agradecerle intendente por su ayuda, ya que todas estas herramientas me permitirán no sólo realizar el tapizado de sillones, sino que también la creación de muebles. Quiero felicitarlo porque usted me ha demostrado que cumple su palabra. Luego de una visita que hizo a mi barrio he podido acceder a este beneficio a través de este programa y que ofrece una oportunidad de salir adelante con un trabajo digno".

Vale recordar que desde que se puso en práctica el programa "Emprendiendo sueños", más de sesenta familias pudieron iniciar proyectos productivos, los cuales se encuentran en plena ejecución.