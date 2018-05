Huracán María dejó más de 4.600 muertos en Puerto Rico

Fotos DATOS. Tras el fenómeno, el gobierno de Puerto Rico había reportado 64 víctimas fatales.

El huracán María, que arrasó con Puerto Rico en septiembre de 2017, habría matado a más de 4.600 personas, cifra 70 veces superior a la estimación oficial de fallecidos, revelaron investigadores.

El gobierno reportó un balance de 64 muertos, pero expertos de la Universidad de Harvard sostienen que el recuento se complicó por los cortes energéticos y la devastación generalizada a causa de la tormenta, que dejó 90.000 millones de dólares en daños.

Otras investigaciones independientes estimaron el balance de muertos en cerca de 1.000, pero las últimas estimaciones compiladas por los expertos elevaron la cifra a 4.645 fallecidos entre el día de la tormenta, el 20 de septiembre, hasta el 31 de diciembre de 2017. En comparación, el poderoso huracán Katrina, registró en 2005 un balance de muertos mucho menor, estimado en 1.833 personas.

La mayoría de víctimas fatales causadas por María fue por la interrupción en los servicios de salud a raíz de los cortes de energía y el bloqueo o destrucción de carreteras, según el estudio publicado en el diario de medicina The New England Journal of Medicine. "Aproximadamente un tercio de las muertes posteriores al huracán fueron reportadas por familiares como causadas por un acceso tardío o impedido a la atención médica", agregó el informe.

Los datos revelaron un aumento de 62% en la tasa de mortalidad posterior al huracán María, dando un total de 4.645 fallecidos. "Nuestras estimaciones son aproximadamente consistentes con los reportes de prensa que evaluaron las muertes en el primer mes posterior al huracán", añade el informe.