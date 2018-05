En Santiago hay pacientes de 15 años con la enfermedad

30/05/2018 -

"Santiago del Estero no escapa a la media nacional. La Argentina es un país que tiene un riesgo mediano y en el último Congreso Latinoamericano, la Argentina presentó las nuevas estadísticas que hablan de un aproximado de 35 a 40 pacientes por 100.000 habitantes. Nosotros, en Riapen tenemos una población muy importante, no sólo de Santiago del Estero, sino también del NOA. Y vemos que se manejan aproximadamente las mismas cifras que en todo el país", sostuvo Jacobo. Asimismo remarcó que el mayor grupo de los pacientes que son asistidos por esclerosis múltiple tienen entre los 20 y los 40 años, pero de ninguna forma quiere decir que no pueden padecerlo otros. De hecho nosotros tenemos pacientes de 15 años".