Los 0km suben entre 4 y 7% desde junio y acumulan más de 20% en el año

Fotos IMPACTO En las agencias se preparan para un "enfriamiento" en las ventas por efecto de la devaluación de abril

30/05/2018 -

Las agencias oficiales de diferentes automotrices que comercializan sus vehículos en Santiago del Estero recibieron entre el lunes y martes, los nuevos precios que tendrán desde este viernes 1 de junio los distintos modelos que venden en el mercado santiagueño.

Los ajustes se ubican en el orden del 4 al 7% para el sexto mes del año, luego de un mayo en el cual, a raíz del pasaje a precios que tuvo la devaluación del peso ante el dólar, algunas marcas aplicaron sucesivos aumentos que llegaron hasta el 13% solo en este mes.

De esta forma, mientras hasta abril los porcentajes de variación en los precios de los 0km venían a un ritmo de un 2 a 3% mensual, en mayo crecieron entre un 6 y 13%. Y para junio, el ritmo de suba no baja del 5%.

Cabe destacar que este nivel de incrementos, significa que los modelos más económicos de las marcas, aumentarán unos $17.000 a $20.000 en junio.

También, según diferentes concesionarias, en el acumulado del año el incremento de precios ya supera el 20%.

No obstante, el ritmo de patentamientos según observan no mostrará un gran impacto este mes por el ‘arrastre’ de operaciones que ya venían perfiladas y que terminaron de concretarse con precios ‘viejos’ al igual que la venta vía planes de ahorro. Pero, en todas las agencias, se preparan para un ‘enfriamiento’ en las ventas en los próximos 60 días. Prevén que en ese lapso, se sentirá a pleno el efecto de la devaluación y no solo en este rubro.

Luciano, encargado de salón de una marca francesa, señaló que en toda la línea los precios crecerán entre 6 y 8%. Así, uno de sus modelos que se vende hoy en $340.000, aumentará unos $20.000.

Víctor Zanota, gerente de Gemsa (Chevrolet), señaló que para el mes próximo se prevé un alza de 5 a 6%. En este sentido, el impacto en uno de sus modelos más vendidos como el Prisma Joy LS, pasará de unos $299.000 con flete y patentado, a $320.000.

Gerardo Caro de Furth Automotores, indicó que ‘en mayo no se ha sentido la repercusión en el número de patentamientos, por una cuestión que se viene patentando de planes de ahorro y por los clientes nuevos. Estamos en patentamiento muy parecidos, 160 y en promedio unos 70 clientes nuevos que cerramos operaciones’.

Agregó que ‘en mayo tuvimos tres listas en el mes, con un 3% de suba por inflación que era lo normal, luego un 5% más por devaluación el 7 de mayo y el 17 de mayo un 5% más promedio, casi de un 13% fue el aumento. Por devaluación un 10%. Se estima para junio un 4% más. En el acumulado del año tenemos casi un 20%.

En tanto, en otras concesionarias como en Ford se espera un incremento para junio que tendrá como base un 5%.

Por otro lado, la japonesa Nissan subió en promedio un 5,8% sus precios esta última semana. Otra japonesa como Toyota, prevé un incremento que tendrá también como piso un 5% para el mes próximo y que llegará a toda su línea de productos.