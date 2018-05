Kämpfer motivó su alejamiento

30/05/2018 -

Morena Rial, de 19 años, reveló en una de sus últimas entrevistas cuándo comenzó, según ella, esta pelea sin fin con su padre, Jorge Rial. "Todo esto empezó hace dos años por culpa de Agustina Kämpfer. Un día estábamos en la cocina y ella llegó haciéndose la cocorita y yo no la saludé. Entonces le dijo a mi papá y él me echó de mi casa. Desde ahí no volví más", recordó y le tiró un palito a la "colorada": "Me fui de ahí y no volví. Después la mina le cayó embarazada de otro", dijo.

Con Martín Casar, su exnovio, Morena aseguró que la pasó muy mal, "pero no quería volver a lo de Jorge Rial", remarcó.