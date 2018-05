Morena Rial criticó con dureza al Bailando

30/05/2018 -

A esta altura ya no se sabe qué es realidad y qué una campaña mediática. Lo cierto es que Morena Rial, una de las dos hijas que tiene Jorge Rial, parece estar dispuesta a hablar de todo. Con esa tónica, se dejó entrevistar por Ulises Jaitt, en su programa de radio en el que criticó con dureza al programa de Marcelo Tinelli.

"No me gustaría ir al Bailando porque me parece una mierda. No tengo ganas. Es un juntadero de mierda. Me tengo que bancar críticas al pedo cuando no las necesito, prefiero cagarme de hambre. No me gusta que me estén basureando", sorprendió.

Sin embargo, admitió que la producción del programa se comunicó con ella para acercarle la propuesta de sumarse a la lista de participantes del Bailando, que luego quedó en la nada. Morena atribuye esa negativa a las acciones de su padre. "Marcelo Tinelli es íntimo de mi papá y él pondría condiciones. Me chupa un huevo no ir al Bailando, me molesta que mi papá me cierre las puertas. Me cerró el Bailando porque la propuesta existía", dijo molesta.

Y agregó: "Pero ahora me llamaron de una editorial para escribir mi autobiografía. Voy a hacer dos libros. Primero la parte de la adopción y segundo la parte que me operé".

Además de ese proyecto editorial, Morena anticipó que comenzará a recorrer el país con sus shows como cantante. "Por suerte encontré a mi representante, voy a empezar a hacer shows. Me la estoy bancando sola con mi empresita que vendo productos. Me alcanza para vivir, lo normal, pero tengo necesidades como todos. Tengo un poco de ahorro, no es que estoy pobre pobre... lo normal. No tengo una vida de lujo", se sinceró en el ciclo radial de Ulises Jaitt.

Precisamente, el tema de sus ahorros fue el desencadenante de la pelea que mantuvo hace un par de semanas con su padre, el conductor de "Intrusos", Jorge Rial, quien se habría quejado de que ella utilizara su dinero para solventar los gastos del abogado que lleva adelante la defensa del padre de su novio, quien está preso en Córdoba. Además, Morena habría utilizado la tarjeta de crédito para ayudar con otros bienes a la familia de su pareja, el futbolista Facundo Ambrosioni.