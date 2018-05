La guerra con su famoso padre continúa: contó más intimidades

30/05/2018 -

Después del descargo que hizo Jorge Rial en "Intrusos", por la pelea mediática con su hija, Morena Rial le concedió una entrevista radial a Ulises Jaitt, en la que confesó que no quiere tener más relación con su padre.

"Con mi papá no quiero tener más relación para toda la vida. No lo necesito. Él piensa que la plata es todo y para mí no es así. No quiero que se olvide que salió de Munro. Pensé que me iba a decir que me fuera a vivir con él cuando quise suicidarme, pero no lo hizo. Ahora hay abogado de por medio", dijo en medio de una catarata de fuertes confesiones.

Antes había admitido que quiso suicidarse cortándose las venas. "Me quise cortar donde tengo el tatuaje con el nombre de él porque lo odio. No fue un llamado de atención, lo hice de verdad", reveló Morena y se quejó del tiempo que demoró su padre en llegar a la clínica y de que apenas puso un pie en el lugar "empezó a decir que estaba loca y que tenían que internarme".

Morena también contó en el programa de radio del hermano de Natacha Jaitt que su padre le pidió que le devolviera el dinero que gastó en su by pass gástrico y en las cirugías estéticas que se hizo.

Sobre la relación con Rocío, su hermana, dijo: "Con mi hermana está todo mal porque lo defendió a él. Le encanta vivir cómoda. A mí no me importa la plata, si un día me deja de pagar el alquiler, me voy a vivir abajo de un puente".