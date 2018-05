Cuáles son los personajes que rodean a Matías Franco

30/05/2018 -

Matías Franco (Rodrigo de la Serna) es uno de los lobistas más exitosos de Argentina y está esperando hacer el negocio de su vida. En ese camino, hay dos escollos. Primero está Natalia Ocampo (Leticia Bredice) una feroz competidora con quien lucha habitualmente para conseguir los mismos negocios y se reparten victorias y derrotas. Natalia es controladora y firme. Se admiran mutuamente, pero son capaces de hacer cualquier cosa por derrotar al otro.

El otro problema de Matías es el fiscal Manuel Quinteros (Alberto Ajaka). Recto e incorruptible, lo sigue de cerca y espera que en algún momento se descuide para atraparlo. Pero, también sabe que el lobista es un eslabón de una cadena más grande y lo que más quiere es que lo conduzca hacia un gran caso. Y, también está Elián Rojas Ospina (Darío Grandinetti), que es pastor de la Iglesia de la Revelación Interior donde predica su propia doctrina religiosa un tanto innovadora. Cree en Dios y en el mal, pero considera que la rectitud moral no es un fin en sí mismo y sólo se logra habiendo cometido todos los pecados imaginables. "Los demonios no se controlan, no se combaten, no se expulsan. Hay que aprender a convivir con ellos hasta conocerlos en profundidad. Solo así puedes conocerte a ti mismo", predica.