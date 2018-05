Laurita Fernández confesó que no está más junto a Federico Bal

Fotos Laurita y Fede tuvieron muchas crisis, y la de principio de año fue la última.

"Con Fede no estamos más juntos. Decidimos terminar la relación. Lo intentamos y no funcionó. Es mejor estar separados. No estamos más juntos hace un tiempo, no mucho, pero hace un tiempo. Hay mucho amor y fue todo en buenos términos, algo muy hablado". Con esta declaración sorprendió Laurita Fernández, la bailarina y protagonista del musical "Sugar", al periodista Pablo Layus, mientras hacía un móvil para el programa "Intrusos", a la salida del programa radial que conduce la rubia.

Cuando le consultaron a Fernández si creía que esta ruptura iba a ser la definitiva, teniendo en cuenta que hubo otras varias reconciliaciones en el medio, la futura jurado del Bailando asintió. "Sí... Me voy a quedar con lo hermoso que fueron para mí muchos momentos de nuestra relación. Entendimos que es lo mejor para ambos. Él es alguien muy importante para mí, pero pasaron muchas cosas y lo mejor es estar de esta manera".

Ambos están con muchos proyectos laborales y una carrera ascendente en el mundo del espectáculo argentino.