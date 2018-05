¿El próximo Neymar? Conocé al nene de seis años que es furor en Instagram

Notas Relacionadas

Marco Antônio, un niño de seis años nacido en Río de Janeiro (Brasil) y conocido como 'Marquinho', ha revolucionado la Red por su dominio del balón de fútbol, a pesar de padecer un mal incurable.

A pesar de que este menor sufre la enfermedad de Crohn —una inflamación crónica del tracto intestinal que provoca fuerte dolores abdominales y cólicos—, sus compañeros aseguran que siempre juega con una sonrisa.

El pequeño protagoniza un video viral que ya tiene más de 12 millones de reproducciones y ha llamado la atención de equipos como el Real Madrid y el Barcelona.

En otro clips subidos a su cuenta de Instagram, 'Marquinho' golpea la pelota más de 50 veces seguidas sin que toque el suelo.

Su padre, Felipe de Freitas, entrena al joven todos los días desde que comenzó a caminar y considera que se trata de "un don natural", según ha declarado al diario británico The Sun.

Ese hombre estima que su hijo posee "un talento impresionante" y asegura que "su sueño es convertirse en futbolista profesional".

La madre, Mariane Nicoletti, asevera que la enfermedad de su pequeño resulta "muy dura" y que el tratamiento con inmunomoduladores e inmunosupresores es severo, debido a que el niño no reacciona bien.

En cualquier caso, esta mujer asegura que 'Marquinho' "nunca se rinde, ni siquiera en sus peores momentos" porque "es un guerrero".

Edson Yoshiter Vema, su entrenador, considera que el menor le transmite energía para perseverar cuando se siente deprimido y destaca que "cuando un niño de seis años con un problema de salud viene a jugar con una hermosa sonrisa, no tiene precio".

En ocasiones, Marco Antônio tiene que suspender su entrenamiento durante algunos minutos debido a fuertes dolores abdominales, pero "luego vuelve al campo y sigue jugando", detalla Nicoletti.

Esta mujer de 26 años encuentra esperanzas en el ejemplo del astro argentino Lionel Messi, quien consiguió triunfar en el deporte rey a pesar de que tuvo que someterse a un doloroso tratamiento para el crecimiento durante su adolescencia.

