FÚNEBRES | 31 de Mayo de 2018

- Roque Eduardo Juan

- Alan Nahuel Salvatierra

- Alfredo Ángel Daverio

- Pedro Miguel Alegre

- Ramón Horacio Moreno (Beltrán)

- Argelia Álvarez

- Irma Marciana Lescano

- Ana María Paz

Sepelios Participaciones

ALEGRE, PEDRO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Su esposa María Angélica Maza y sus hijos Javier y Jimena, Pedri y Dolo, Ceci y Fabio, Angelita y Maxi, Anita y Emilio, Belén y Alejandro, lo recordarán siempre atesorando los hermosos momentos vividos. Descansa en paz.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus hermanos Graciela y Eduardo, sobrinos Danali, Aneley, Esteban y Renzo, Yasmine y Agustin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Sus nietos Julián, Jalil, Tomi, Lauty, Lolo, Vicky y Ale lo llevarán en sus corazones por siempre.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Sus primos Bety, Josue y Lucho Valladares, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Piri y Belén en tan dificil momento. Oramos por el consuelo de su familia.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Fernando Gonzalo y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Sus compañeros de 5ª C " de la Escuela Normal Manuel Belgrano, promoción 1968, participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a nuestra amiga y compañera Piri y demás fliares. en este dificil momento.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Norma Boix y sus hijos Maria Ines, Gladys y Carlos Acuña Boix, participan con profundo dolor el fallecimiento de Pedro. Acompañan a sus queridas amigas Piri, Myriam y a sus hijos en este dificil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Ing. Ricardo Fuster y Ana Maria Nani, participan con gram dolor el fallecimiento del querido Amigo Pedro y acompañan a su esposa Piri y su hija Ana Belen, como asi tambien a toda la flia. en este momento de tanto dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz eterna . Sus compañeros de 5ª Año " D " de la promoción 1968 de la Esc. Normal Manuel Belgrano lamentan su fallecimiento y acompañan a su amiga y compañera Piri y demas fliares. con afecto. Oraciones por la paz de su alma.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino". Amigos de la promoción 68 de la Escuela Normal Manuel Belgrano; Graciela Lorefice, Alicia Mansilla, Irma Ruiz, Nora chazarreta, Raque Bellomo, Judith Cordoba, Fernando Miranda, Raul Atia, Sara Ponce (a), Iris de Marco (a), Lucia gomez, Norma Gerez, Gachi Ceruti, Graciela Lucatelli (a), Gringo Suarez, Mario Lopez, Mafi Canlle, Julio Alcorta, Pelusa Pelaez, Pepe Peceira, Celia Salvatierra, Maria angelica Ledesma, Matilde Herrera y Ana Mottola, participamos con profunda tristeza su fallecimiento. y Acompañamos a nuestra querida Piri y flia. en este momento de dolor.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Querido Pedrito, fuiste el hermano que la vida no me dio. Permanecerá tu recuerdo en la memoria de tu hermana política Myriam.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL ( q.e.pd.) Falleció el 30/5/18|. Dra. Norma Orieta y Dra. Virginia De Nápoli participan con dolor el fallecimiento de Pedro y acompañan a su colega y amiga Dra. Ma. Angélica Maza y flia. en este doloroso momento. Ruegan orraciones en su memoria.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL ( q.e.pd.) Falleció el 30/5/18|. El Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su matriculada y secretaria, Dra. María Angélica Maza y acompaña a su familia en este doloroso momento. Se eleva oraciones en su memoria.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL ( q.e.pd.) Falleció el 30/5/18|. La promoción 1968 "5to. B" de Esc. Normal participa con dolor el fallecimiento de su compañero Pedro y acompaña a su esposa querida Piri Maza. ¡Pedro que Dios te tenga en su gloria!

ÁLVAREZ, ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Sus hijos Ana María, Joaquin, Manuel, h. pol. Braulia, Reyna, nietos y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos seran inhum. en el cementerio de Santa Maria hs. 11. Casa de duelo P.L.Gallo 330 S.V. Servicio Sociedad Militar. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su nieta María Elena Figueroa Bailón, su esposo Gustavo Yadón y sus hijos Federico y Agustín participan con enorme doloor la pérdida de su querida abuela. (Frías).

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Claudia Zemán participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Carlo Fernández, su esposa Dolly María Vercelli, sus hijos Sandra, Fabiana y Ariel y sus respectivas familias, acompañan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por la paz de su alma.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Carlos René Castillo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Osvaldo Luna Ocampo y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Pinky Bailón. Ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Silvia Maud y Enrique Bilbao participan la triste partida de la querida Elena y elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Julio E. Estofan y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su matriculado contador Bernardo Bailón. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del contador Bernardo Bailon. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del colega Bernardo Bailon. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y familia participan con dolor el fallecimiento de la querida Elena y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares con sus oraciones y con el afecto de siempre.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Dr. Héctor Baraldo y familia participa su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Chamsi Morra de Yadón, sus hijos Mónica, Pablo, Silvia y Valeria y sus respectivas familias participan con enorme dolor la partida de Elena. (Frías).

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Juan Carlos Vasquez, Chichí Charubi y flia. participan con dolor el fallecimiento de la madre y madre política de sus amigos Teresita y Horacio y los acompañamos con cariño en este doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. (Frías).

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Luis Ricardo Marhe, Luisa Santillan, sus hijos Ricardo, Virginia, Cecilia y Lazaro Piccardi, acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Carlos Cesca, su esposa Nancy, su hija Carla participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Kili y Juan Pablo Fernández participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Ing. Santiago D. Piga, esposa Rosario F. Sanjuan, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra muy estimada amiga Elena y expresan a sus hijos, nietos y demás familiares, el inmenso pesar ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Fuiste una gran persona como compañera de trabajo, como amiga, gran madre, esposa ejemplar y más que todo el amor que dios nos pide para el prójimo, tengo la seguridad que en el Cielo disfrutarás con tu familia, todo lo que te ganaste en la tierra, así te recordaré siempre. Tu amiga Perla Ávila de Pettinichi.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi, sus hijos Carlos Andres, Agostina Maria, Matías, Florencia y sus nietos Augusto y Stefano, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Elena y elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Ricardo Pernigotti, su esposa Analía Rodríguez acompañan a su amigo Pinki y flia. con mucho cariño en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Juan José Cesca y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Ing. Eliseo Camilo Monti y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Fanny Medina, Andrea y Claudia Gisbert y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Manuel Ibarra, Marta Camuñas, sus hijos Florencia y Javier participan con profundo dolor su fallecimiento.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Elsa Di Piazza lamenta profundamente el fallecimiento de tan distinguida persona y acompaña a su estimada familia en estos momentos tan difíciles de transitar.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Ricardo Martín Terán, su esposa Myriam Elizabeth O'Lery, sus hijos Pame y Ale, Ricky y Vicky, participan con dolor su fallecimento y acompañan a su flia. en estos difíciles momentos.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Carlos Fernández, Ana María Sotelsek, sus hijos Pablo, Esteban y Josefina participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Pinki y Susana. Ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. "Señor, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Eduardo Sauad y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con oraciones a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Querido esposo, compañeros, amigo, padre de mis hijos. Mi Kike; Dios te llamó a su lado y con profundo dolor, fraccionando mi corazón y el de nuestro hijos y nietos, le pedimos que te reciba con su infinito amor, te haga descansar en paz; a Ti su hijo creyente, fiel y entregado a Dios. Inesperada y angustiante partida, mi querido Kike: danos la fuerza y el amor de siempre a esta familia, para seguir y encontrar consuelo casa minuto, cada día, en que te busquemos. Te amamos y te llevaremos en el alma. Dios concédele el descanso eterno y la luz del espíritu Santo brille eternamente para él. Su esposa Graciela, sus hijos Daniel, Fabián, Carina y Jorge; tus nietos Estefanía, Valentina, Macarena, Jonás, Tiziana, Milagros, Franco, Thiago, Renzo; tus hijos políticos mariana, Carla, Ramiro y Sheyla, acompañan con profundo dolor tu partida al Reino Celestial, rogando oraciones en tu memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Papi te fuiste de nuestro lado y nos dejaste un dolor inconmensurable, pero estoy seguro que Jesus preparó un lugar privilegiado para recibirte en su casa. Gracias por tanto Amor. Viejo querido. Te amamos. Su hijo Fabian Daverio, su esposa Carla y tus nietos Estefania, Tiziana y Renzo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Querido hermano te fuiste a encontrar con mama, papa y sus hermanos que Dios nuestro Señor te reciba con los brazos abiertos por todo el amor que has dado en esta vida y con gran dolor te despido hasta nuestro encuentro. Su hermana Mabel, tu cuñado Hugo Montalivet, tus sobrinas Mabel, Alejandra y Andrea y tus queridos sobrinos no te olvidaremos nunca Hermano, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Su sobrina Mabel Montalivet, sus sobrinas nietas Sofia, Fernanda y Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Que Dios te reciba en su regazo, dándote el descanso eterno". Su primo hermano Luis Daveri, Nora Coronel, sus hijos Emilio, Fernando, Sergio Daveri, su nuera Viviana Llugdar, sus nietos Facu, Marco, Vicky y Fiorella acompañan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Analia Durán y Pablo Gonzalez Durán, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Elevan oraciones en su querida memoria.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque esté muerto vivirá". Las vocales de la Junta de Calificación de Nivel Inicial, profesoras: Griselda Farías, Hebe Suárez y Adriana Gómez acompañan con dolor el fallecimiento del suegro de Ramiro Cerioni. Y ruegan una oración en su memoria.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará". Soledad, Laura, Maby, Soledad, Ruth, Micaela, Fernanda, Adelaida, Javier, Lucía y María acompañan con dolor el fallecimiento del suegro de su compañero Ramiro Cerioni y ruegan una oración en su memoria.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. ¡Fuiste como tu Padre! Tan inesperada y doloroso desenlace mi querido Kike, me llena de angustia, y sé que tu ahijado Gonza, en su mundo también te extrañará. Rogamos al Señor te haga descansar en paz eternamente. Acompañamos con inmenso dolor a mi viejita querida y hermanitos del corazón. Se ruega oraciones en tu memoria. Kelly, Gonza y Martín. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. En el Cielo de Dios un ángel muy bonito llegó, que los acompañará por siempre a su familia. Sus tíos abuelos Oscar Luis Gallardo, su esposa Marta de Gallardo, sus tios Chiqui, Silvia, Alejandra y Oscar Luis Gallardo (h), sus primos Damian , Mariano Gallardo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Sus tías Cristina Paz, sus hijos Agostina y Joaquín Alabi y María Eugenia Navarro e hijos Pablo, Sebastián y Consti Paz participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Matilde Bretillot de Jugo, participa con profundo dolor su inesperado fallecimiento y acompaña a sus padres, hermanos, abuelos y demás familiares en este dificil y triste momento y ruega una oración en su querida memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Atilio A. Reinoso, participa su fallecimiento y acompaña con dolor a sus familiares. Ruega una oración en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Alumnos de 6º grado turno mañana Colegio Santa Dorotea y familiares, participan con profundo pesar el fallecimiento de la hija de la Seño Tanti. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Alumnos de 1º año turno mañana del Colegio Santa Dorotea participan con profundo pesar el fallecimiento de la hija de la Seño Tanti. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Familia Sialle-Corvalán participan con profundo pesar el fallecimiento de la hija de la Seño Tanti y de sus primos Franco, Maxi, Agostina, Nico y de la ahijada Tizy. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Lucy Soria de Corbalán y flia. participa con profundo dolor su partida a la Casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Rosita Martínez participa con profundo pesar el fallecimiento de la hija de estimada Tanty y acompaña en este momento ante irreparable pérdida. Dios dé fortaleza a toda la familia. Ruego oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Hoy hiciste que todas volvamos a hablar las unas con las otras, generaste sentimientos diversos y no hiciste apretar el freno de esta vida acelerada y tempestuosa por momentos. Te pensamos tanto querida compañera, que nos devolviste por un instante la existencia misma y valorar la vida a pesar de no saber su significado. Estarás siempre presente para ayudarnos a descubrirlo. Tus compañeras del Colegio Belén, Promo 2006.

JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Las amigas de su hermana Mimí; Jovita, Valle, Graciela, Claudia, y Maria Elena, participan con dolor su fallecimiento.

JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Claudia Cavallotti y Bruno Migliorini y sus hijos participan con dolor el fallecimiento del hermano de sus amigos Mimi y Juan Carlos y los acompañan con el corazón y las oraciones para su pronta resignación.

JUAN, ROQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Sus hijas Emilia, Celia y Silvia, hijos políticos Edgar Elias, Aníbal Adorno, y Fabian Correa, nietos Guady, Yaz, Vale, Daniel y Valeria, Lucy, Cami, Vicky, Sofi y Nacho y bisnieta Guillermina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

JUAN, ROQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Su hermana política Yolanda Rodríguez, sobrinos Mario, Carlos y Daniel Juan con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y que sus restoss fueron sepultados en el cementerio Jardin del Sol.

JUAN, ROQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Dina, Jorge y Ricardo Juan con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas ante lamentable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

JUAN, ROQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Jorge, Pelusa, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUAN, ROQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Sus vecinos Gladys y Carlos Zani, despiden a nuestro Amigo " Lalo ". Deseando pronta rresignación para su flia. Ruegan oraciones en su memoria y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardin del Sol.

JUAN, ROQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. La Unión de Jovenes Orotodoxos de la Parroquia San Jorge acompañan a sus nietas Lucia, Victoria y Yasmin en la despedida de su abuelo Lalo, e invita a la misa que se oficiará en su memoria el domingo a las 10.

JUAN, ROQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. La comunidad de la Escuela de Comercio Gral. San Martín participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de la Prof. Emilia Juan.

LESCANO, IRMA MARCIANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Sus hijos Oscar, Mirta, Cristina, Pastor, Nestor, H. pol. Antonio, Margarita, Gladys, nietos, bisnietos, tataranietos y demas fliares. part. su fallec. sus restos serán inhum. en el cementerio La Piedad, hs. 17. Casa de duelo. C. 100 Nº 182. Bº J. F. Ibarra. Servcio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Dr. Carlos Antonio Olivera, su esposa Liliana Mendoza, sus hijos Carlos, Eugenia, Eleonora, Pablo, Lucia, Conrado, Santiago, Valeria y Facundo, acompañan a la familia Molejón en tan doloroso momento.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Francisco y Susana Moreno, acompañamos a sus hijos y Sra. en este doloroso momento y brille para él la luz que no tiene fin.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Facundo Zavalía y flia., acompañan con inmenso dolor a la querida familia del amigo Eduardo. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Pablo César Presti Vignau, Beatriz Pérez Curbelo y sus hijos Pablo Gonzalo, Giuliana y Adolfo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Pedro Rímini Olmedo, Isabel Carol Posse, sus hijos Agustín, Mariano, Maria Isabel, Justiniano, Pedro Ignacio, Ines y Florencia con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Aníbal Pellegrini, Estela Urrere y sus hijos Aníbal, Mariana y Carolina, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Rafael Antonio Canllo participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Chiqui y Gringo Bravo de Zamora y sus hijos participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Aurora Ramos Taboada y sus hijos María Victoria y Benjamín Zavalía acompañan con dolor a su familia y elevan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Agustin Rímini Carol, Dolores Novillo Corvalán, sus hijos Catalina y Joaquín, Dolores, Agustin, Pedro, Guillermina y su nieta Federica, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Arturo Antonini y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Federico y Vivi Cosentino, sus hijos Pilar, Agustina, Josefina y Tomás, como así sus yernos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Hugo A. Castro, José Ferreiro y Elizabeth Castro, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Eduardo y desean paz y resignación a su querida familia.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Maria Cristina David, su hija Maria de la Paz Diéguez y Víctor Martin Piccardi, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Martin Montiel, Belen, Juan Cruz y Paz, te recordaremos con mucho amor.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Martin Montiel y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Humberto Filippi, Teresita Meleán y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Cr. Daniel Nasif participa el fallecimiento de su amigo. Eleva oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Clemar Borello, su esposa Liliana Costamagna, sus hijos Rodrigo y flia. Fernando y flia. participan su fallecimiento.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Ing. Carlos Biagioli participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Guillermo Jensen, Evy Valev de Jensen participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Laura y sus hijos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Natalia Jensen, su esposo Maximiliano Valdez e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Laura y a sus hijos Soledad, Florencia, Manuel, María Inés, Sofía, Marcos, Máximo y Lucía, rogando por su eterno descanso y elevando oraciones en su querida memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. La Empresa Rodeana participa de su fallecimiento.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Maximio Ruiz Paz y Maria Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Laura y a sus hijos con mucho cariño. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Ricardo Vittar, Mercedes Sonzini y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce; me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre...(Salmo 23}. Sus amigos Mario Lescano y María del Carmen Fiandrino, acompañan a la familia en este momento doloroso y elevan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. María Waldina Agüero de Rigourd, participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con pena su fallecimiento y acompañan a Laura y familia con cariño y oraciones.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Lic. José María Lami Hernández y flia, participan con dolor su fallecimiento.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. José Maria Lami Hernández y C.I.A. SRL, participa con dolor su fallecimiento.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Miguel, Adriana, Susana y Stella Fermanelli, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Tito Mut y familia participa con dolor el fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Antenor Álvarez participa su fallecimiento. Acompaña en el dolor a su esposa e hijos.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. José Ignacio Arroquy, Carolina Cabral de Arroquy, sus hijos Juana, Rosario y José acompañan en este doloroso momento a Laura, sus hijos y nietos. Ruegan una oración en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Pablo Lucci, Daniel Lucci y sus respectivas familias lamentan profundamente el fallecimiento del amigo y colaborador y acompañan a su familia en este momento (Frías).

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Daniel Navarro, Juan Pablo Marcaida, Sebatian Reynoso y Mario Gómez de la firma Engordar S.A. acompañan en este momento doloroso a la familia de nuestro Amigo Eduardo. (Frías).

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Gustavo Sarquiz y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Dr. Juan Gutiérrez, su esposa Mariana Fernández sus hijos Baltazar, Francisco, Santiago, sus amigos de siempre saludan con profundo dolor a su esposa y queridos hijos y piden para ello fortaleza ante tan dolorosa pérdida.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Verónica Ramos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MOYANO, CESARINA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Su hermano Mario Moyano, su esposa Imelda González, sus hijos Alejandro, Ramón, Marcela y María Imelda participan con dolor su fallecimiento.

MOYANO, CESARINA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí aunque muera vivirá". Personal docente y de maestranza del Jardín Nª 26 Nubecitas, acompañan en estos momentos a su compañera Maria Noel Lescano y a toda su flia. Rogamos oraciones en su memoria.

MOYANO, CESARINA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Nelba Luz Orieta y Juan Bernasconi y familia, participan con tristeza su fallecimiento, acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

MOYANO, CESARINA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Nilda, Norma y Arnoldo Orieta; Ana Maria y Miguel Ibarra participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos y nietos en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. La comunidad educativa de la ESPEA Nº 1, acompañan al Prof. Pablo Paez, en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Su hija María Laura, Xamena, h. pol. Matias Paz, nietos Gabriel; Marisul Quiroga y demás familiares, part. su fallec. sus restos serán inhumados hs. 16, cementerio La Misericordia. Casa de duelo Av. Belgrano y Publica Bº La Isla. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RAFAEL. ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Sus hijos Marcelo y Mariela, sus hijos políticos Mario y Claudia, sus nietos, sobrinos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SALVATIERRA, ALAN NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Sus padres Carlos A. y Alicia, sus hermanos Brenda y Franco, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, ALAN NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Sus tíos Noemí Ofelia, Julio Alberto y flia., participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ALAN NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Eduardo, Nestor y Maria Juliana Flores con sus respectivas flias. acompañan a su tia Noemi y demas familiares en su dolor. Rogamos al altisimo por su eterno descanso.

SALVATIERRA, ALAN NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Sus compañeras de 3ª 5ª de la Escuela Normal. participan con profundo dolor su fsallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

BOIDI, MARCELO INDALECIO (q.ew.p.d.) Falleció el 31/5/13|. Al cumplirse cinco años de su fallecimiento, su familia lo recuerda con una misa en la Catedral Basílica a las 9.30 hs. Se ruega una oración en su querida memoria.

BUSTAMANTE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/18|. "Todos los días que levanto, siento un vacío, sé que me faltas más que nada, pero aunque no pueda encontrarte se que estás a mi lado, guiándome y ayudándome como siempre lo hiciste, por lo cual te extrañaré y nunca voy ha olvidarte, hasta el dia que la luz divina venga a llevarme contigo, que tanta falta me haces. Sus hijos Julian y Viviana, sus nietos Augusto, Julieta, Carolina, Josefina y Stefania Gómez, sus hermanos, sobrinos, vecinos y amigos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento y 75 años de su natalicio.

CASTILLO, REINERIO EDVINO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/15|. Querido papá, hoy se cumplen 3 años de tu partida hacia el encuentro con el Señor, para el tiempo pero jamás te olvidaremos, ya que nunca te fuiste de nuestras vidas. Sabemos que estás acompañándonos y sentimos que sos el ángel que nos cuida, que nos habla y camina con toda tu familia. Te amamos y te extrañamos como siempre. Tu hijo Dr. Gustavo Castillo, hija política CPN Marta Lucía Laitán y nietas Nahiara, Agustina y Luján invitan a la misa el viernes 1/6 a las 20.30 en la iglesia Catedral, para rogar por el eterno descanso de su alma.

CASTILLO, REINERIO EDVINO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/15|. Hoy trato de enlazar las palabras que con lagrimas salen de mi alma, palabras que acompañan esta tristeza por una ausencia que no esperaba. Hoy la nostalgia me visita otra vez trayendo a la memoria, recuerdos de ese gran hombre maravilloso, lleno de fuerza, llena de vitalidad, llena de vida. Hoy parece que las palabras tambien se despiden de mi, tengo tanto que decir pero tu ausencia enmudece mi voz. Te amo Yeyo, su nieta Karina, Franklin y bisnieta Aitana, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral.

Agradecimientos

Recordatorios

AGÜERO, NICOLASA HORTENSIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/16|. Te recordamos hoy y cada dia desde tu partida, un beso hasta el Cielo. Tu familia.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

MORENO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Sus hijos Mercedes, Angélica, Claudio, Rubén, y Celia, nietos y bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio de Beltrán. C. D. Sgto. Cabral 69, Bº Avellaneda- Beltrán. EMPRESA SANTIAGO.

NARCHI, ALBINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Vicente y Marta, sus hijos Lorena, Jorge, Javier y José junto a sus respectivas familias, acompañan con profundo dolor a sus amigos de tantos años, en este triste momento. Rogamos por el eterno descanso de Albina.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias, Mario García Hernández y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus sinceras condolencias a sus hijos, nietos y demás familiares, rogando al Señor la reciba en su Reino y brille para ella la luz que no tiene fin.

Invitación a Misa

RUIZ DE NARVAEZ, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/04|. "Panchi" a catorce años de tu partida al Reino Celestial, aún perduras en nuestros corazones. Sus sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy en Parroquia Inmaculada Concepción a las 19,30 hs para rogar por el eterno descanso de su alma. Frías.