Con presencia de figuras de jerarquía internacional

Fotos VISITA. Gabriel Omar Batistuta será una de las estrellas que estará en la ciudad termal del 9 al 16 de junio.

31/05/2018 -

Varios deportistas de renombre, figuras del espectáculo y periodistas destacados estarán presentes en Santiago del Estero, para empezar a palpitar el Tour Profesional de Golf Argentino denominado Abierto Las Termas de Río Hondo que tiene su fecha de inicio el próximo 9 de junio, el cual se extenderá hasta el 16.

Se trata de la presencia del ex tenista cordobés, David Nalbandian, el ex jugador de fútbol y goleador de la selección argentina, Gabriel Omar Batistuta, el atleta olímpico Germán Lauro, el ex dirigente de Rive Plate, Matías Patanian, la conductora santiagueña Pamela David, el conductor televisivo Jorge Rial entre otras figuras.

A ellos también se sumarán el presidente de Santiago del Estero Golf Club, Sergio Iralasky y el capítan de cancha, Dr. Juan Manuel Pereyra.

Cabe recordar que el certamen de carácter internacional ya cuenta con récords de inscriptos, y que mañana será el turno de la inauguración de la cancha de 18 hoyos. El Tour Profesional de Golf Argentino denominado Abierto Las Termas de Río Hondo se desarrollará a 72 hoyos.

Cabe resaltar que este importante acontecimiento deportivo tendrá la presencia de los mejores jugadores de mundo de la Argentina, quienes desarrollan su talento en los circuitos europeos como Eduardo "Gato" Romero, José Cóceres y Ricardo González. A ellos se sumarán muchos extranjeros por lo que hay una enorme expectativa.