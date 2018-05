Sialle: "Pavón aún no llegó a su techo"

Fotos VISIÓN. Sialle habló con EL LIBERAL sobre el presente de uno de los mejores delanteros del fútbol local.

Cristian Pavón está considerado como el mejor delantero del fútbol argentino y todo por méritos propios. El jugador de Boca Juniors, que hoy integra también el plantel de la selección argentina que jugará el Mundial de Rusia 2018, es pieza clave en el equipo de Guillermo y gracias a sus goles y su talento, el "Xeneize" pudo festejar el bicampeonato al final de la Superliga de la AFA.

Pero quién sabe mucho de la historia del joven futbolista cordobés de 22 años, es el ex entrenador y hoy mánager de Mitre, Arnaldo "Cacho" Sialle.

"A Pavón lo tuvimos en Talleres de Córdoba. Era juvenil y jugaba en la Primera local. Lo subimos después al plantel profesional cuando en ese momento estábamos en la B Nacional. Creo que ése fue el mérito de haberlo subido rápidamente al plantel profesional. Después le tocó debutar con nosotros también en un partido con Villa San Carlos", comentó Sialle cuando recordó los primeros pasos del futbolista que nació en la provincia mediterránea.

El ex técnico de Mitre tampoco se mostró complacido por el buen nivel que presenta el atacante.

"No me sorprende su nivel. Ya se veía sus condiciones, su velocidad, su potencia. Lógicamente que ha crecido, ha madurado y todavía no llegó a su techo porque tiene 22 años. Todavía tiene para dar más", acotó.

En cuanto a los cambios que pudo observar en él desde que lo tuvo en el plantel de la "T" hasta ahora que juega en Boca señaló: "Se lo ve más tranquilo. Creció, además, desde lo físico, ha ganado algunos kilos y se lo ve más potente. Logicamente que la competencia de jugar en Boca lo ha hecho crecer desde la parte táctica y desde lo futbolístico, sin ninguna duda".

El presente de Pavón incluso fue elogiado por Lionel Messi, el capitán de la selección. En este sentido, Sialle dijo que entiende las apreciaciones de la "Pulga" sobre el cordobés porque se trata de un jugador que puede ser una alternativa importante para el equipo.

"Messi dice la verdad. Pavón le da opciones de pase permanentemente, ya sea picando por afuera o en diagonal".