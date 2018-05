Agüero, con chances de retornar al Atlético de Madrid

31/05/2018 -

A la espera del futuro de Antoine Griezmann, el entrenador Diego Simeone vería con buenos ojos la llegada del delantero Sergio Agüero al Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada.

Según los medios españoles, el "Kun" se puso en contacto con los dirigentes del "Colchonero" para pegar la vuelta, ya que no se sintió intocable en el Manchester City de Pep Guardiola y cree que su ciclo está cumplido.

La idea del "Cholo" es que el "Kun" sea el recambio para Kevin Gameiro, quien es pretendido por Valencia y no descarta cambiar de aires tras constatar que juega un papel secundario en el equipo. Hace algunos días, Pep se refirió al futuro del argentino y dejó en claro que no se interpondrá en su decisión: "Espero que no pase. Mi deseo es que no pase, pero no lo sé. Me han preguntado muchas veces en rueda de prensa y lo he dicho miles de veces: Sergio se va a quedar hasta que decida que ha llegado su hora".