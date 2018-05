Florencia Montivero le apunta a los nacionales

31/05/2018 -

La atleta Florencia Montivero, viene de participar en varias pruebas importantes afuera de Santiago del Estero, pero ya se focaliza en lo que serán las pruebas nacionales más importantes del calendario. Viene de conseguir dos primeros puestos en San Luis y Jujuy en Damas y ahora va por más. Pertenece a la escuela de Pablo Barragán y, en su visita a EL LIBERAL, habló de sus objetivos.

"Ya estamos pensando en lo que será el Nacional de Pista en Buenos Aires. Vengo de participar en el Nacional de Cross Country en San Luis y en el Nacional de Ruta en Jujuy. En ambos pude ganar la general entre las mujeres. Venímos trabanando muy fuerte desde hace ya un tiempo. Fui mamá hace dos años y le apunto a mejorar mi rendimiento", comentó Montivero.

"Estoy conforme con lo que vengo haciendo. Esto es algo que me gusta hacer. A mí me gusta competir. Me encanta correr, pero lo que me apasiona es la competencia, mejorar siempre los tiempos. No hay carreras fáciles. Hoy en la distancia que estamos trabajando es en la de diez kilómetros", señaló.

Por último, Florencia puntualizó. "En la escuela estamos trabajando a full. En cada competencia que hay aquí en Santiago, siempre me presento. Trato de estar siempre activa. Incluso, después de ser mamá, a los 40 días ya estaba trotando. Le agradezco a mi entrenador, que siempre me incentivó", cerró.