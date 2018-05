Natalia Vera se colgó la medalla de plata

Fotos PODIO. Mariana Díaz y Natalia Vera llegaron a la gran final de la especialidad y se quedaron con la presea plateada.

31/05/2018 -

Una ciclista santiagueña que no deja de hacer historia en cada presentación internacional. Ayer, Natalia Vera sumó una nueva presea para la delegación argentina en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018.

En el ciclismo de pista, en velocidad olímpica por equipos, la oriunda de la ciudad de Beltrán se quedó con la medalla de plata, junto a la cordobesa Mariana Díaz, reconocida por ser campeona argentina de BMX.

En primera instancia, lograron un tiempo de 34.233 segundos en la clasificación de la velocidad por equipos y accedieron a la final en donde enfrentaron a Colombia, que finalmente se quedó con la medalla de oro.

Si bien en la final pudo mejorar su registro (fue de 34s 129/1000), no le alcanzó para vencer a Colombia, que confirmó por qué llegó como gran candidata.

Al finalizar la ceremonia del podio, la santiagueña hizo declaraciones a la prensa y destacó: "Saludo a mi familia, a mi ciudad, a todos los que hicieron posible para pueda llegar aquí. Mucha es la gente a la que debo agradecer. Ganar una medalla para mi país es algo increíble. No fue fácil, pero lo conseguimos y sin dudas me siento muy feliz", aseguró Natalia Vera.

A su turno, Mariana Díaz, compañera de equipo de Vera, aseguró: "Nos vamos muy felices por esta medalla. Es muy importante para nosotras. Hoy me toca estar compitiendo en pista. No me costó la decisión. Me gustó desde el primer día porque era una disciplina en la que que quería correr representando a mi país. Cuando la conocí a ‘Naty’ me gustó aún más. Vi los tiempos increíbles que hacen. Y cosechamos esta medalla para Argentina", aseguró la cordobesa, también piloto de BMX.