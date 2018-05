Los grupos de riesgo deben estar vacunados

31/05/2018 -

E x i s t e n g r u p o s d e riesgo, en quienes la vacuna antigripal está recomendada con el fin de evitar complicaciones severas a causa de la enfermedad. Son los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, las puérperas hasta 10 días después del par to, los trabajadores de la salud, las personas mayores de 65 años y las personas entre 2 y 64 años que tengan algún factor de riesgo como obesidad, síndromes genéticos, enfermedades respiratorias crónicas, cardiopatías, diabéticos, inmunosuprimidos, oncológicos, patología renal. La circulación del virus de la gripe aún no se registra deforma significativa todavía, y se espera que ocurra desde junio hasta agosto. De todos modos, todavía las personas están a tiempo de vacunarse quienes aún no lo hayan hecho.