El dólar cerró en $25,49 con ventas del Banco Nación

Fotos FRENO. La entidad oficial buscó apaciguar la demanda.

31/05/2018 -

Con ventas de bancos oficiales en torno a los u$s 500 millones, el dólar cerró casi estable este miércoles a $ 25,49, un centavo menos que en la víspera, en agencias y bancos de la city porteña, mientras que para la compra las entidades tomaron el billete a $24,52.

"La presión ejercida por las necesidades de cobertura por el fin de mes justificó el nuevo avance del dólar mayorista pero que todavía no alcanza a igualar los máximos históricos registrados a mediados de mes", comentaron desde PR Corredores de Cambio.

El dólar al público siguió próximo al récord histórico de $25,51 para la venta del cierre de operaciones del 14 de mayo. Desde que empezó el 2018 se encareció un 34,7%. En doce meses la divisa subió un 56,5%, el doble que la inflación acumulada en el período.

El monto operado en el segmento de contado (spot) sumó u$s 1.055,2 millones, mientras que en futuros se transaron u$s 158,2 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y u$s 1.061,9 millones en el Rofex, donde los contratos a junio terminaron a $25,655, y a diciembre de 2018, a $29,48.

Del lado de la oferta genuina de dólares, aparecieron algunos exportadores que aportaron un 10% del volumen en el mercado de contado, que se ubicó en u$s 1055 millones, un 13% menos que el martes.