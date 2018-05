Sol Pérez: "Vivo sola y la verdad es que no estaba en mi casa el sábado, estaba en Puerto Madero, y no con Fede Bal"

31/05/2018 -

La pusieron en un lugar incomodísimo: el de la tercera en discordia. Sin embargo, lejos de llamarse a silencio o hacerse la desentendida, Sol Pérez salió con los tapones de punta a negar lo que muchos dicen: que Federico Bal y Laurita Fernández le pusieron fin a su noviazgo por ella. En detalle, la presentadora de "Combate" y figura de "Sugar" le confirmó al periodista Pablo Layus su separación definitiva del actor. "Con Fede no estamos más juntos. Decidimos terminar la relación... Lo intentamos pero no funcionó. Es mejor estar separados. La decisión fue hace un tiempo. Hay mucho amor, fue todo en buenos términos. Fue muy hablado", reveló Layus que le confió Fernández. Entonces, Damián Rojo, tiró la bomba en "Intrusos". "El fin de semana Fede pasó por el departamento de ella (por Sol) para ir al teatro", reveló el periodista, quien también contó que Pérez vive con una amiga y que, según trascendió, le pidió a esta que no fuera a su departamento porque necesitaba un rato el inmueble a solas. Dicho esto, el periodista Daniel Ambrosino corroboró con entusiasmo la presunta primicia: "Esa misma información me llega a mí". Y, para ese entonces, el debate en el living de "Intrusos" sobre la nueva pelea entre los ahora ex tortolitos ya era de interés general, mientras en una de las pantallas gigantes se veía con claridad la exuberante figura de "la chica del clima". En ese momento, Jorge Rial leyó un mensaje de WhatsApp que la propia Pérez le envió en ese preciso instante a la panelista Marina Calabró para desmentir los rumores. "Dice: ‘Vivo sola y el sábado estaba en Puerto Madero con un chongo, que es un jugador de fútbol. De ahí me fui al teatro’’, leyó el conductor.

Y Sol insistió: "Vivo sola y la verdad es que no estaba en mi casa el sábado, estaba en Puerto Madero, y no con Fede Bal. Estoy muy contenta de trabajar con él, pero tenemos buena onda como compañeros de trabajo nada más". Y Fede Bal remarcó: ‘No hay terceros en discordia y no estoy saliendo con Sol Pérez, ¡por Dios!"