Toledo: "Mi disco tiene mucho de Santiago"

31/05/2018 -

Marcelo Toledo, sin prisas ni pausas, va dándole forma a su nuevo disco. "Será netamente santiagueño en todo su contenido", enfatizó, a EL LIBERAL, el cantante que este viernes 1 de junio, desde las 23, presentará su peña folclórica en Casa Terraviva. Y Toledo no se equivoca porque además de su propia creación y la de su papá Alfredo "Alito" Toledo, interpretará temas de Julio Argentino Jerez, Pablo Raúl Trullenque, Elsa Corvalán, Adolfo Marino "Bebe" Ponti y Antonio Loto. "A donde queríamos apuntar el disco nos ha costado mucho. Encontrar ese rumbo bien marcado nos ha llevado tiempo. Ahora, ya lo hemos establecido. Va a ser un disco netamente santiagueño, muy santiagueño", precisó en su entrevista con EL LIBERAL. Adelantó también que le dará "prioridad a distintas obras de autores santiagueños, en este caso de Julio Argentino Jerez y de Pablo Raúl Trullenque, entre otros". Toledo, quien forma parte de las nuevas generaciones de músicos locales, recalcó: "Después de haber seguido una línea tan marcada por ellos, hoy ellos se merecen un reconocimiento". Marcelo dijo que la esencia del CD se lo debe a su padre "Alito" (Los Manseros Santiagueños). "Fue la persona que dio el puntapié para decir en esto nos tenemos que basar, en esto tenemos que trabajar y ahí estamos". Los temas elegidos En el caso de Julio Argentino Jerez, Toledo eligió tres temas: "La Despedida", a la que definió como "una chacarera hermosa"; "Amargura", otra chacarera "bellísima", y "Ya me voy", una zamba "muy profunda que me impactó en su mensaje". En el caso de Pablo Raúl Trullenque, le pondrá su voz a la chacarera "Ciudad Madre de Ciudades" que fue grabada por Los Hermanos Toledo hace muchos años y después nunca nadie volvió a hacerlo. "Si no me equivoco, esta chacarera trunca tiene cuarenta años y es una preciosura", remarcó Toledo a EL LIBERAL. Toledo grabará también "Serenata a Santiago", un vals de Trullenque y "Cuti" Carabajal. Asimismo, incorporará en su nuevo disco "Ya lo sé, puede ser", un gato de Trullenque y "Alito" Toledo. En cuanto a los temas de Elsa Corvalán, llevará a su flamante placa discográfica una vidala titulada "Vidala". En tanto, con el "Bebe" Ponti, Toledo adelantó que compartió dos temas que son "una zamba muy moderna, con una poesía muy a lo ‘Bebe’ Ponti, y la melodía me pertenece a mí". Y con Antonio Loto comparte una chacarera, de la que dijo: "Realmente es criolla por demás y se llama ‘Igualito que el patay’. Es un disco muy santiagueño. Es un disco donde le rendiremos un homenaje a las obras de Julio Argentino Jerez, Pablo Raúl Trullenque, Elsa Corvalán, Adolfo Marino ‘Bebe’ Ponti y Antonio Loto". Párrafo aparte, Toledo destacó a "Bebe" Ponti al sostener que el poeta quimilense, "de una época para acá ha marcado un camino profundo". Lo mismo hizo al referirse a Elsa Corvalán. "Elsa marcó un camino profundo con su poesía bien santiagueña. El disco tiene mucho de Santiago del Estero", remarcó Marcelo Toledo.