Detectan errores en la serie de Luis Miguel

31/05/2018 -

La serie biográfica sobre Luis Miguel, que se emite en la pantalla de Netflix, no para de crecer. Cada vez son más los ojos que la miran. Será también por eso que ningún detalle pasa inadvertido, ni siquiera para el conductor Leandro "Chino" Leunis, quien usó Twitter para resaltar una falla en el montaje. "En una de las últimas escenas del capítulo que se lanzó el domingo de #LuisMigueLa- Serie hay un grosero error de montaje cuando conversa con su padre mientras come. El padre tiene una servilleta en su cuello, luego no, luego sí, en 7 segundos de escena. Loquísimo que se les escape algo así", escribió el Chino. La historia de "El Sol" no deja de sorprender, por las intimidades que desnuda sobre la vida del cantante mexicano, y por la manera en la que está contada, que motiva a los espectadores a estar atentos para compartir en las redes cualquier error que queda reflejado en la plataforma digital. Al respecto, otro usuario de Twitter compartió: "Piensas que es Italia, pero sabes que es México por el tronco del árbol pintado de blanco #LuisMiguelLaSerie". La emisión de esta serie, que estrena un capítulo cada domingo, ayudó a potenciar la figura de Luis Miguel en Spotify, adonde sus canciones explotaron en esa plataforma de música.