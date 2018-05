Cristina habló durante 50 minutos y pidió al Gobierno terminar con las mentiras

Fotos Cristina Kirchner.

Hoy 09:26 -

La senadora Cristina Kirchner brindó una fuerte defensa de su gestión como Presidenta cuando le tocó el turno de botar el proyecto que limita la suba de tarifas de servicios públicos.

En la oportunidad, la ex presidenta apuntó contra Gabriela Michetti y le recordó algunos votos negativos del pasado.

-Ahora lo veo al presidente en Vaca Muerta todo el tiempo. Pero si hubiera sido por ustedes, Vaca Muerta seguiría siendo de Repsol. Porque todos ustedes votaron en contra de la nacionalización de YPF. Usted, señora presidenta, ¿era diputada? -la interpeló a Michetti.

-Sí -le respondió la titular de la Cámara Alta.

-¿Y cómo la votó?

-En negativo.

-Aaaaah, la votó negativamente. Y después nos dicen que tienen crisis energéticas y ahora al presidente no se le cae Vaca Muerta de la boca... Y dice que lo toma como una empresa personal. En vez de eso, el presidente les tendría que haber pedido a sus legisladores que votaran la nacionalización de YPF, porque si no lo hubiéramos votado, Vaca Muerta seguiría siendo de Repsol.

Y aumentó la apuesta: "Y esto nos costó críticas de ustedes: que no respetábamos al mercado, que íbamos a alejar las inversiones. ¿Y qué inversiones trajeron ustedes, si las inversiones que hacen las están haciendo en Vaca Muerta?".

Después, también un pase de factura por el voto negativo de Michetti a la ley de presupuesto en 2010.

Otra vez, Cristina apuntó contra el periodismo. Mostró tapas de diferentes medios de 2014, cuando se aplicó un aumento a las tarifas. Y se preguntó: "¿Qué decía la oposición, entonces?".

"Pude rescatar un tuit suyo, señora presidenta", arrancó la respuesta al interrogante. "En 2015, 4 días antes del balotaje: 'No hay que subir tarifas, hay que favorecer a la gente más humilde que paga muy caros los servicios'. ¡¿Y ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad?! ¿Ustedes tiene cara para hablar de mentiras en Argentina? Pero por favor, señora presidenta".

También, habló de "los cinco precios de la economía: dólar, tarifas, tas de interés, salarios y el precio de los bienes y de los servicios. Si uno observa el estado de los cinco, es catastrófico". Y cuestionó con dureza el hecho de que el macrismo se enfoque en la "pesada herencia" que recibió de su gestión.

Finalmente, pidió que se le deje de "mentir a la gente": "Hablar de crisis en un país donde las crisis siempre han sido por estrangulamiento externo... Me parece que ya es hora de que no se le mienta más a la gente. No estoy agrediendo, no trato de irresponsable a nadie, creo que son políticas equivocadas".