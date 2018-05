Insólito: Un templo satánico acusa a Twitter de discriminación religiosa

Hoy 18:24 -

La organización estadounidense del Templo Satánico se ha dirigido a la comisión contra la discriminación del estado de Massachussets (EE.UU.) para que investigue lo que considera como un caso de discriminación religiosa por parte de la red social Twitter.

La denuncia fue presentada el pasado 12 de marzo, según el portavoz de la comisión, citado por The Boston Globe, quien se negó a proporcionar más información hasta que se determine si existe o no una causa probable, un trámite que podría durar hasta 18 meses.

El Templo Satánico, con sede en la ciudad de Salem, ubicada en ese mismo estado, asegura que Twitter suspendió injustamente sus dos cuentas luego de que alguien publicara una amenaza en contra de la organización.

Desde entonces, ambas cuentas han sido restauradas, pero sin estatus verificado.

"La negativa de Twitter de verificar las cuentas demuestra claramente un patrón de conducta discriminatoria hostil de Twitter hacia el Templo Satánico", comentó el cofundador de la organización, Lucien Greaves.

El Templo Satánico, que cuenta con múltiples células dentro y fuera del país, asegura que no promociona una religión o una creencia, sino que se rige por una ideología atea y humanista que aboga por el igualitarismo y la separación entre la Iglesia y el Estado.

