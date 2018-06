CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Junio de 2018

01/06/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LA VENGANZA DE IFFET

17.30 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 TODO POR MI HIJA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 TODO POR MI HIJA (CONTINÚA)

23.00 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

19.00 TPA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 DE A DOS

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 MÚSICA INTERIOR

18.00 VA DE NUEVO

18.30 POLIFONIA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 EN VIAJE

21.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 EL CLÁSICO: VÉLEZ DE SAN RAMÓN VS. UNIÓN BELTRÁN

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR

PELÍCULAS

CINEMAX

01.38 VIOLACIÓN DE DOMICILIO

03.57 PODER Y TRAICIÓN

05.49 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

06.11 VOLVER AL FUTURO III

08.29 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

08.52 EL TELE-GURÚ

11.08 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

12.58 LOCOS POR LAS NUECES

14.35 EL NUEVO MUNDO

17.13 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

19.42 VOLVER AL FUTURO III

22.00 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

23.49 NO TE METAS CON ZOHAN

TNT

06.00 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

07.32 BATMAN INICIA

10.05 EN EL BOSQUE

12.18 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

14.44 THOR. UN MUNDO OSCURO

16.43 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

19.32 IRON MAN 3

23.47 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

01.46 LOS MEJORES DE BROOKLYN

TCM

00.14 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

02.13 POR AMOR AL JUEGO

04.29 LA MASACRE DE TEXAS

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.15 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

07.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.55 LA NIÑERA

08.20 LA NIÑERA

08.45 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

09.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.25 LA NIÑERA

10.50 LA NIÑERA

11.15 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN

13.24 MUY PARECIDO AL AMOR

15.19 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

17.16 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

19.30 POR AMOR AL JUEGO

22.00 RETO AL DESTINO

SPACE

02.10 ENCADENADOS

03.50 HWAYI. EL NIÑO MONSTRUO

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 - 15 MIN

06.02 BEEBA BOYS. PANDILLAS DE VANCOUVER

07.59 UN GOLPE DE TALENTO

10.25 TRANSSIBERIAN. EL EXPRESO DE

MEDIANOCHE

12.26 DETRÁS DE LAS PAREDES

14.08 LOS INTRUSOS

15.58 EL IMPLACABLE

17.56 EL DEMOLEDOR

20.08 EL JUEZ

22.00 ARRÁSTRAME AL INFIERNO

23.56 ANNABELLE

A DÓNDE IR

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+ HOY, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN AMIGOS DE LA DANZA, LUCAS

SILVA (EL CANTORCITO BANDEÑO), QUICHUA MANTA Y ORLY Y SU BANDONEÓN

SANTIAGUEÑO.

+SÁBADO 3, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN REFLEJO DE SALITRAL, DANY

CARABAJAL Y ARTISTAS INVITADOS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ HOY, A LAS 22, “LA PEÑA DE MARCELO TOLEDO”.

+VIERNES 15, A LAS 22, LISANDRO PAZ PRESENTARÁ “REVOLUCIONAR”.

ADATISE

(LIBERTAD Nº 175)

+ ESTE DOMINGO 3, EL TEATRO MUNICIPAL ESTRENA “EL ROBO AL

TESORO”

+ EL 9 DE JUNIO, TEATREANDO ESTRENA “LAS PRIMAS”, CON MARÍA ROSA

CIANFERONI Y SANDRA CAMILETTI.

EL RINCÓN DE LA EMPANADA

(RUTA 1 LOS ROMANOS)

ESTE DOMINGO 3, A LAS 11, FIESTA PROVINCIAL DE LA MILANESA.

ACTUARÁN CARLITOS JIMÉNEZ, DAVID EL PROFE, LOS PRINCIPALES DE LA

GUARACHAY HUELLAS DEL CHAMAMÉ.

CINES

SUNSTAR

AVENGERS: INFINIT WAR

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HASTA HOY 17:30 (Cast)

PESADILLA EN EL INFIERNO

(2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HASTA HOY - 20:30 (Cast) 22:30

(Subt)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS) HOY - 17:00 (Cast) 19:45 (Cast)

22:15 (Sub)

LUIS Y SUS AMIGOS DEL

ESPACIO (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HASTA HOY 16:30 (Cast) 18:15 (Cast)

NO LLORES POR MI IN GLATERRA

(2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

HOY - 20:00 (Cast) 22:20 (Subt)

ANIMAL (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

HOY- 17:30 (Cast) 22:20 (Cast)

HAN SOLO: UNA HISTORIA

DE STAR WARS (2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS) HOY 19:00 (Cast)

HAN SOLO: UNA HISTORIA

DE STAR WARS (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

HOY - 22:00 (Subt)

AMOR DE MEDIANOCHE

(2D):

ROMANCE, DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 06/06 20:00 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 18:00 - 20:20 -

22:40

SUBTITULADO 2D: 22:40 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 16:30 - 19:30 -

22:30

LAS TRAVESURAS DE PETER

RABBIT ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:00

PESADILLA EN EL INFIERNO

APTA 16 AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 21:00 - 23:00

SUBTITULADO 23:00 (SOLO JUEVES)