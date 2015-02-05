CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Junio de 2018
A LAS 21.25, MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS.
Por El Liberal
01/06/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LA VENGANZA DE IFFET
17.30 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 TODO POR MI HIJA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 TODO POR MI HIJA (CONTINÚA)
23.00 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 DE A DOS
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 MÚSICA INTERIOR
18.00 VA DE NUEVO
18.30 POLIFONIA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 EN VIAJE
21.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 EL CLÁSICO: VÉLEZ DE SAN RAMÓN VS. UNIÓN BELTRÁN
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
01.38 VIOLACIÓN DE DOMICILIO
03.57 PODER Y TRAICIÓN
05.49 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
06.11 VOLVER AL FUTURO III
08.29 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
08.52 EL TELE-GURÚ
11.08 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
12.58 LOCOS POR LAS NUECES
14.35 EL NUEVO MUNDO
17.13 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE
HUESOS
19.42 VOLVER AL FUTURO III
22.00 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
23.49 NO TE METAS CON ZOHAN
TNT
06.00 LAS AVENTURAS DE JIM WEST
07.32 BATMAN INICIA
10.05 EN EL BOSQUE
12.18 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
14.44 THOR. UN MUNDO OSCURO
16.43 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
19.32 IRON MAN 3
23.47 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
01.46 LOS MEJORES DE BROOKLYN
TCM
00.14 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
02.13 POR AMOR AL JUEGO
04.29 LA MASACRE DE TEXAS
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.15 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
07.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.55 LA NIÑERA
08.20 LA NIÑERA
08.45 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
09.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.25 LA NIÑERA
10.50 LA NIÑERA
11.15 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN
13.24 MUY PARECIDO AL AMOR
15.19 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
17.16 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
19.30 POR AMOR AL JUEGO
22.00 RETO AL DESTINO
SPACE
02.10 ENCADENADOS
03.50 HWAYI. EL NIÑO MONSTRUO
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 - 15 MIN
06.02 BEEBA BOYS. PANDILLAS DE VANCOUVER
07.59 UN GOLPE DE TALENTO
10.25 TRANSSIBERIAN. EL EXPRESO DE
MEDIANOCHE
12.26 DETRÁS DE LAS PAREDES
14.08 LOS INTRUSOS
15.58 EL IMPLACABLE
17.56 EL DEMOLEDOR
20.08 EL JUEZ
22.00 ARRÁSTRAME AL INFIERNO
23.56 ANNABELLE
A DÓNDE IR
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+ HOY, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN AMIGOS DE LA DANZA, LUCAS
SILVA (EL CANTORCITO BANDEÑO), QUICHUA MANTA Y ORLY Y SU BANDONEÓN
SANTIAGUEÑO.
+SÁBADO 3, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN REFLEJO DE SALITRAL, DANY
CARABAJAL Y ARTISTAS INVITADOS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ HOY, A LAS 22, “LA PEÑA DE MARCELO TOLEDO”.
+VIERNES 15, A LAS 22, LISANDRO PAZ PRESENTARÁ “REVOLUCIONAR”.
ADATISE
(LIBERTAD Nº 175)
+ ESTE DOMINGO 3, EL TEATRO MUNICIPAL ESTRENA “EL ROBO AL
TESORO”
+ EL 9 DE JUNIO, TEATREANDO ESTRENA “LAS PRIMAS”, CON MARÍA ROSA
CIANFERONI Y SANDRA CAMILETTI.
EL RINCÓN DE LA EMPANADA
(RUTA 1 LOS ROMANOS)
ESTE DOMINGO 3, A LAS 11, FIESTA PROVINCIAL DE LA MILANESA.
ACTUARÁN CARLITOS JIMÉNEZ, DAVID EL PROFE, LOS PRINCIPALES DE LA
GUARACHAY HUELLAS DEL CHAMAMÉ.
CINES
SUNSTAR
AVENGERS: INFINIT WAR
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
HASTA HOY 17:30 (Cast)
PESADILLA EN EL INFIERNO
(2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HASTA HOY - 20:30 (Cast) 22:30
(Subt)
DEADPOOL 2 (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS) HOY - 17:00 (Cast) 19:45 (Cast)
22:15 (Sub)
LUIS Y SUS AMIGOS DEL
ESPACIO (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HASTA HOY 16:30 (Cast) 18:15 (Cast)
NO LLORES POR MI IN GLATERRA
(2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
HOY - 20:00 (Cast) 22:20 (Subt)
ANIMAL (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
HOY- 17:30 (Cast) 22:20 (Cast)
HAN SOLO: UNA HISTORIA
DE STAR WARS (2D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS) HOY 19:00 (Cast)
HAN SOLO: UNA HISTORIA
DE STAR WARS (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS)
HOY - 22:00 (Subt)
AMOR DE MEDIANOCHE
(2D):
ROMANCE, DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 06/06 20:00 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D: 18:00 - 20:20 -
22:40
SUBTITULADO 2D: 22:40 (SÓLO
JUEVES)
AVENGERS: INFINITY WAR
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 16:30 - 19:30 -
22:30
LAS TRAVESURAS DE PETER
RABBIT ATP
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:00
PESADILLA EN EL INFIERNO
APTA 16 AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 21:00 - 23:00
SUBTITULADO 23:00 (SOLO JUEVES)