Talleres buscará la recuperación ante Juventud Unida que aún no ganó

01/06/2018 - Este domingo se jugará parcialmente la cuarta fecha de la quinta temporada de la Liga Quimilense de Fútbol, ente afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Cabe recordar que para este año cuenta con un formato diferente y con diez equipos compitiendo en busca del título. Por la Zona A; el único partido se disputará el domingo, Talleres jugará con Juventud Unida. La “T” viene de caer ante su eterno rival y la “Juve” buscará su primer triunfo en el certamen. Se suspendió el partido entre La Ensenada y Quimilí Central. Además, en esta oportunidad San Martín quedará libre. Por la Zona B; en Tintina el día domingo Boca recibirá a Gatica. El “Xeneize” busca otra victoria y el “Granate” procurará sumar de a tres por primera vez en el torneo. En tanto que, en la misma jornada, pero en Weisburd, Fábrica se medirá con Sportivo Tintina, ambos en busca de ser único líder. Quedará libre Atlético Weisburd. Resultados Los resultados de la tercera fecha fueron los siguientes: Zona A: Talleres 1, San Martín 2 (Sub 21: Talleres 2, San Martín 2) y Juventud Unida 3, La Ensenada 5 (Sub 21: Juventud Unida 1, La Ensenada 1). Libre: Quimilí Central. Zona B: Gatica 0, Atlético Weisburd 0 (Sub 21: Gatica 0, Atlético Weisburd 1) y Fábrica de Weisburd 2, Boca 0 (Sub 21: Fábrica de Weisburd 0, Boca 2). Libre: Sportivo Tintina.