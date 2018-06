El Torneo Clausura Antonio Albarracín pone cuarta este domingo por la mañana

01/06/2018 - El Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero (CFVSE) programó para este domingo 3 de junio la cuarta fecha de su Torneo Clausura, que lleva la denominación de Antonio “Güiny” Albarracín. Los cotejos fueron programados para las 9.30, con una tolerancia de treinta minutos. El programa es el que se detalla a continuación: En Villa del Carmen Cara Pintada: Abogados vs. El Tony. En Mosconi: Casa Olga vs. Ima-Cuinfase. En Ateneo Ejército Argentino: Ateneo Ejército Argentino vs. Eroplast. En Bioquímicos: Tapiales Las Gemelas vs. Opinión Deportiva. En Gremio Municipal: Sara Mañu vs. Bobinados Piri. Cabe recordar que este certamen está reservado para equipos de la categoría C55 y es uno de los más antiguos y tradicionales dentro del ámbito amateur de la provincia