Los octavos de final dominan la escena en la C33 y C40

01/06/2018 - Programa de partidos de octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Amateur del Sur previstos para mañana: en Espíritu Santo, Los Pasajeros vs. La Verdulería (33) y La Pachanga vs. Las Heras (40). En Boca de Los Flores, Bobinados Iber Pereyra vs. Villa Reconquista (33) y Gomería Sara Mañu vs. La Brown Malagueña (40). En La Cuchilla de Fernández, 16, Taller El Amigo de Fdez vs. Profesores Juniors (33). En Las Monjitas, Repuestos El Globito vs. Fernández (33) y Ceferino Namuncurá vs. Club 504 (40). En Los Halcones 1, La Brown vs. Pritty FC (33) y Expreso Lo Bruno vs. Sportivo Araujo (40). En Gimnasia de Maquito, Barrio Cáceres vs. La Gaucho (33) y Cioccolani vs. San Carlos (40). En Ciclón de Flores, La Pampa vs. Zanjón (40) y Los Santos vs. Almirante Brown (40). En Los Pichones 2, Rotisería Thiago y Zoe vs. Villa Carolina (33) y Pritty FC vs. Centinelas Unidos (40). En Sur de Vuelta de La Barranca, 16, Villa Reconquista vs. Parque Sur (40). En San Martín de Vuelta de La Barranca, Las Heras vs. París FC (33) y Empresa La Unión B vs. Academia y Peluquería Luis (40). En Defensores de Maco, Academia y Peluquería Luis vs. Beltrán (33) y Repuestos El Globito vs. Papelera El Mundo (40). En San Pedro, UTA vs. La Castelli (33) y La Feria vs. Coy Unidos (40). En 8 Hermanos, Los Monkikis vs. San Carlos (33) y Villa Yocca vs. Gomería Sara y Mañu (40). En Palermo de La Banda, Foecyt FC vs. Súper Kids (33) y Palermo vs. Arquitectos (40). En Independiente de Beltrán, 16, La Fusión de Beltrán vs. Villa Yocca (33). En La Alameda de Árraga, Empresa La Unión vs. San Martín (33) y Atlético Alianza vs. Corralón San Esteban (40). En Vélez de Maquito, Estudiantes de Ulluas vs. Villa Las Delicias (33) y Taller El Porteño vs. Agrup Martín Fierro (40). En Peñarol de Los Flores, Villa Antonia vs. A. A. Pelé FC (33) y Villa Antonia vs. La Joya Gramajo (40). En París, Alberto Rueda vs. Indumentaria Lar (33) y París FC vs. El Porvenir (40). En El Zanjón 1, Club 504 vs. Los Santos (33) y San Antonio vs. RG Neumáticos (40). Libre, Ag. Martín Fierro (33). Sp. París (40) le GP a Nuevo Beltrán.