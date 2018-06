El domingo se jugará un nuevo acto del Torneo Anual “Julio Gómez”

01/06/2018 - El próximo domingo se jugará la séptima fecha del Torneo Anual “Julio Walter Gómez” que organiza la Liga Comercial Santiago. Esta nueva jornada se disputará íntegramente en las instalaciones del predio del Centro Empleados de Comercio y contará con una atrayente cartelera. En la misma se destaca el duelo que protagonizarán los conjuntos de Termas Unidos y El Rejunte Colón en la categoría libre. En cambio, por la división libres, el partido que se robará todas las miradas será el duelo entre Pritty y Servicios Eléctricos Díaz. La programación completa se detalla a continuación. C ancha 1 : 9. 3 0, Pritty vs. Servicios Eléctricos Díaz; 11, Súper Vea vs. Línea Blanca; 12, Namaskar vs. Ferretería Comercial Colón; 13, Óptica Molinari vs. Las Malvinas Sur; 15, Los Amigos vs. Las Malvinas (C35); 16, El Príncipe vs. Macroffice. Cancha 2: Neumáticos Del Valle vs. Las Malvinas B (35); 11, O’Globo Megacotillón vs. Maxihogar (35); 12, Servicio Técnico Pablo vs. OVG Garbarino (35); 13, Pritty vs. Ferretería Comercial Colón (35); 14, Termas Unidos vs. El Rejunte Colón (libre); 15, Kiosco Máxima vs. Despensa Doñita (35); 16, Carro Bar Kimba vs. Despensa Islas Malvinas (libre).