La fecha 14 tendrá compromisos de riesgo para los punteros

01/06/2018 - Mañana se jugará la decimocuarta fecha del Torneo Apertura, que tendrá como partidos destacados las presentaciones de los punteros. Club Piedritas, líder de la C40, visitará a Los Poros que ocupa la tercera posición, mientras que Islas Malvinas, puntero de la C50, enfrentará a Pablo VI también en calidad de visitante. Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 15.30, con 30 minutos de tolerancia. Programa En Estrella Roja: Los Fugitivos vs. Club Atlético Luján (C40) y Dos de Abril vs. Centinelas Unidos (C50). En Triángulo Rojo: San Luis vs. Los Herederos (C40) y Triángulo Rojo vs. Cristian FC (C50). En Santa Rita: Taller Carlos Issi vs. Profe Karen (C40) y Santa Rita vs. Unión For Ever (C50). En Pablo VI: Dos de Abril vs. Loma FC (C40) e Islas Malvinas vs. Pablo VI (C50). En Estrella Roja Nº 2: Cristian FC vs. Barrio 1º de Mayo (C40) y Estrella Roja vs. Despensa Nico (C50). En Los Poros: Los Poros vs. Club Piedritas (C40) y Cuarto Pasaje vs. Gremio Judicial (C50). En Pampa Múyoj: Cadetería Alsina vs. Unión (C40) y Carnicería Daniela vs. Cerrajería José Luis (C50). En Santa Lucía: Triángulo Rojo vs. JF Neumáticos (C40) y Santa Lucía vs. Carnes Marito (C50).