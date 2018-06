El mejor fútbol se vuelve a instalar en las canchas del Complejo Santa María

01/06/2018 - La Liga de Santa María tendrá mucha actividad este fin de semana, en el marco de una nueva fecha de su campeonato. En este sentido, la programación completa del fin de semana es la siguiente: Categoría Senior A las 14.20: Maco vs. Bebedores FC; Doña Marta y El Plumero vs. La Logia y San Pablo vs. Los Turcos. A las 15.40: Los Pichones de BP vs. Los Mattar; Praga vs. Yanasus; Olmedo + 7 vs. Chachapuma FC, G80 vs. El Proveedor y Santa María vs. América. A las 17: La Davis vs. MMLPQTP; Club A. Talle S vs. Nerón FC; Mandaos vs. Neri y Viejos Amigos vs. Tercer Pasaje. En Maxi Junior. A las 14.20: La Sampdoria vs. NAB; LBP vs. Viejos Amigos; Autonomía vs. Los Gauchos; Ceneri vs. Messiánicos; Kechap vs. El Tatú; Sensei vs. El Esteko; El Portal Cósmico vs. Perfil Bajo. A las 15.40: Amigos Picheros vs. Bº Sáenz Peña; Saque del Medio vs. Siempre al 10; Fluminense vs. La Eskina; Semen Up vs. Corte de Miércoles; Premium Cars vs. Cronos. A las 17: El Colo vs. Realcohólicos y Paloma vs. Los de Siempre.