Se disputa este domingo la undécima fecha de la primera rueda del certamen en la C55

01/06/2018 - La Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera pondrá en marcha este domingo la undécima fecha de la primera rueda del Torneo Anual. En este sentido, el horario será el de las 9.30 para cada cancha, con media hora de tolerancia. En este sentido, el programa será el siguiente: En Calle 14, KM 49 Ropa Informal vs. Central Córdoba. En Vinalar, Trigoria vs. Veteranos de Estudiantes. En Asociación, Gus Mar vs. Carrizo Bombas de Agua. En El Triángulo, El Triángulo vs. Reparaciones Ismael Díaz. En Estudiantes de Maco, Tapicería Perú vs. Estrella del Norte. En Filial 23, Molinari 55 vs. Ateneo San Roque. En Pol idepor t ivo de Luz y Fuerza, Luz y Fuerza vs. Simusa. El equipo de Óptica Bella Vista/Sialle le gana los puntos a Ima Construcciones, que decidió no participar de este campeonato de veteranos.