Barrio Sur goleó y dio la vuelta olímpica en la categoría C50

01/06/2018 - FERNÁNDEZ, Robles (C). Con un inapelable 3 a 0 sobre Gremio, que terminó segundo, Barrio Sur se coronó campeón en la categoría C50 y el conjunto de 9 de Julio se ubicó tercero en la última fecha del Torneo Apertura 2018, que se desarrolló de manera íntegra el último fin de semana. Este certamen es organizado por la Asociación de Fútbol Amateur de esta ciudad. Mientras que los resultados de la C40 fueron los siguientes: Trul a 3, La s Amé r i c a s 1 ; Triunfadores y Wall Mar terminaron empatados 1 a 1; Arsenal se impuso categóricamente por 5 a 0 a La Loma y All Boys y Bº Sur no se sacaron ventaja y terminaron 2 a 2. Con estos resultados juegan mañana la semifinal del torneo en la que se definirá quiénes se enfrentaran para subir al podio. En cancha de “Piquina” (El Quemao) se miden en la semifinal los cuatro equipos que mejor hicieron las cosas en este apasionante certamen amateur fernandense. Programa de encuentros En primer lugar se miden los elencos de El Gateao vs. Wall Mar y en segundo término Arsenal del Agro vs. Villa Elisa.