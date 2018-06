Pasó una segunda fecha con muchas emociones

01/06/2018 - El pasado fin de semana, se desarrolló de manera íntegra la segunda fecha de la Liga Amateur Sumampeña de Fútbol que se denomina “Dr. Miguel Manzano”. La misma tuvo su cita en el predio deportivo de los Rojos y Negros. En este sentido, estos fueron los resultados que se registraron en esta nueva jornada apasionante del campeonat o de la ciudad: Martín Fierro 2 (Enzo Luna y Alejandro Monge) Jarillal 2 (Franco Daniel Toloza y Gonzalo Agustín Rodríguez). Club Unión Argentino 2 (Matías Gorosito y Fernando Ayala) París FC 1 (Facundo Moreno). Pañalera Mimi tos 2 (Sergio Silva) Barrio San Cayetano 0. Club Social y Deportivo Los Bichos 2 (Daniel Acosta y Juan José Silva) Barrio Matadero 1 (Exequiel Farías). Club Atlético Sumampa y 11 de Noviembre igualaron 0 a 0. Tercera jornada La tercera fecha se jugará en las instalaciones del club Unión Argentino con los siguiente partidos: Barrio Matadero vs. París FC. CAS vs. Pañalera Mimitos. Los Bichos vs. Martín Fierro. Barrio San Cayetano vs. Barrio El Jarillal. Club Unión Argentino vs. 11 de Noviembre.