Última fecha del mejor fútbol del interior choyano

01/06/2018 - CHOYA, Choya (C) En las instalaciones de La Juve de Estación La Punta el domingo rodará el esférico para la 11ª y última fecha del campeonato organizado por la Liga Choyana de Fútbol. En esta jornada se podría conocer al campeón. Con solo empatar el único líder, Los Galgos de Laprida, levantará el cetro mayor y de ser así obtendría por tercera vez consecutiva esta gloria debido a que en las dos ediciones anteriores fueron también los mejores. La otra alternativa es que en caso de caer en su compromiso y el equipo de El Norte ganara su choque previsto se asegurará un partido desempate debido a que es el único escolta con chances de alcanzar la línea de puntos del actual líder. El programa arrancará a las 10 con el siguiente detalle: Club Atlético Choya vs. San Ramón; Casas Blancas vs. La Juve; Club Atlético Villa La Punta vs. Los Leones; Los Galgos vs. El Rejunte; Club Atlético Laprida vs. El Norte y a último turno jugarán Los Powers vs. Arsenal Fútbol Club.