Tarifas: "No se le puede mentir a la gente, así tan irresponsablemente", criticó el mandatario a la oposición

Fotos ENOJO. "No hay futuro sin energía; eso no fue entendido en esta ley, como tampoco que no es facultad del Congreso nacional determinar las tarifas".

01/06/2018 -

En una conferencia de prensa en la localidad salteña de Cachi, Macri fundamentó el veto a la ley aprobó la oposición que retrotraía la tarifa, al señalar el alto costo fiscal. Dijo que avanzar con la misma, ponía en riesgo las obras, las AUH.

"El poder lo tiene la gente y los argentinos no quieren volver hacia atrás", afirmó.

El mandatario puso de relieve la importancia de que la Argentina siga fortaleciendo los lazos de "confianza con el mundo a partir de la convicción de que estamos en el camino correcto" y pidió a la dirigencia política que actúe "con responsabilidad".

Al respecto, expuso que el país vive un tiempo que demanda "poner la energía en construir y no en agredir y poner palos en la rueda".

El Presidente confirmó de ese modo, lo que había anunciado Peña horas antes, el veto presidencial a la norma.

"Era ya una cosa anunciada, como dijo la doctora Carrió anoche. Esta ley ya nació sin ningún tipo de viso de continuar, porque no está financiada y los que la han votado no han dicho de dónde salen los recursos", cuestionó.

En tal sentido, reflejó que la norma vetada involucraba una suma de "más de 110 mil millones de pesos, que es una cifra incalculable", lo cual "significaría suspender la AUH el resto del año, las pensiones por discapacidad, las jubilaciones, o suspender todas las obras que tenemos por todo el país".

"No se le puede mentir a la gente, así tan irresponsablemente. Yo soy el primero que, si pudiese no aumentar las tarifas, no las aumentaría. A qué presidente le puede gustar tener que darle la mala noticia, generar la incomodidad, el desafío adicional de tener que pagar las tarifas", manifestó el mandatario.

Y advirtió: "Pero no hay futuro sin energía", y recalcó que "eso no fue entendido en esta ley, como tampoco fue entendido que no es facultad del Congreso nacional determinar cuáles son las tarifas".

Por otra parte, el mandatario sostuvo que "no fue una ley federal, porque estamos haciendo algo que también era un reclamo para una Argentina más justa, más equitativa, que todos los argentinos paguemos las mismas tarifas. Buenos Aires y el Gran Buenos Aires venían con una tarifa mucho menor".

Además, explicó que esta ley entrará en vigencia, volvería a "crear esa inequidad" entre el resto de las provincias y el área metropolitana y "eso no está bien".