Radamel Falcao agradeció a la gente

01/06/2018 -

El capitán de la selección colombiana de fútbol, Radamel Falcao García, aseguró estar preparado para jugar el Mundial de Rusia y agradeció todas las muestras de cariño de la gente.

"Siento todos los mensajes de cariño y estoy muy agradecido al pueblo de Colombia, he estado trabajando, nadie me ha regalado nada, he tomado decisiones para estar acá y debo hacer que valga la pena. He notado que este Mundial es diferente para la gente, sufrieron conmigo y ahora quieren jugar el Mundial a mi lado, así que es algo muy especial", dijo el goleador colombiano.

Falcao afirmó que la tranquilidad de la concentración en Milanello es necesaria para un torneo de la magnitud de la Copa Mundo.

"Estar aislados nos da tranquilidad, tener espacio para enfocarnos en lo que nos importa. Acá nadie tendrá información de lo que se está trabajando, táctico, y otras cosas que son necesarias. Esperemos que todo este esfuerzo sirve al final", opinó.