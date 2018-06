La segunda fecha se abre con dos adelantos

Fotos NECESITADOS. Central Córdoba recibe esta tarde a Instituto. Dos equipos que cayeron en la primera fecha.

01/06/2018 -

La segunda fecha del Torneo Anual denominado "Municipalidad de la Capital", que organiza la Liga Santigueña de Futbol, se abre esta tarde con dos partidos adelantados, mientras que el resto de la fecha se completará el domingo. En el barrio Oeste, Central Córdoba recibirá la visita de Instituto Santiago, mientras que en San Ramón, Vélez se medirá ante Unión de Beltrán.

Desde las 16, en el estadio Alfredo Terrera y a puertas cerradas para el público, Central Córdoba irá por la recuperación ante la "Gloria". El "Ferroviario" quiere dejar atrás el mal sabor que le provocó la derrota ante Central Argentino y para no ceder terreno en la competencia deberá sumar puntos ante un Instituto que presenta una formación compuesta por varios juveniles.

Sin embargo, la tarea no será sencilla teniendo en cuenta que a pesar de la inexperiencia, Instituto saldrá a la cancha con la misión de llevarse algo más.

En Central Córdoba, conducido por Luis Toscano, también se promocionan jóvenes valores a excepción de Sergio Salto.

En el otro juego programado para esta tarde, el "Fortín" intentará seguir de racha ante el "Cruzado" de Beltrán que también atraviesa por un buen momento futbolístico.

En el acto inaugural, el conjunto bandeño conducido tácticamente por Germán Montenegro, se hizo fuerte en el barrio Chino y derrotó a Unión Santiago. El conjunto de Beltrán por su parte, también llega en alza teniendo en cuenta que en la Copa Santiago eliminó a su clásico rival y el pasado fin de semana, goleó como local a Independiente de Fernández.

En el cotejo que también se iniciará a las 16, ambos intentarán mantener la regularidad para seguir en lo alto de la tabla de posiciones.

La fecha tendrá continuidad el domingo con los partidos entre Güemes ante Banfield; Defensores de Forres vs. Sarmiento; Independiente de Beltrán vs. Sportivo Fernández; Comercio Centralo Unidos vs. Villa Unión; Agua y Energía vs.Unión Santiago y Estudiantes de Huaico Hondo vs. Central Argentino.

Juego suspendido

Independiente de Fernández y Mitre era el otro encuentro que debía disputarse esta tarde las 16 en el marco de la segunda fecha del Torneo Anual.

Sin embargo, la institución de la "Capital del Agro" dio a conocer que a través de sus redes sociales que el cotejo fue suspendido de común acuerdo entre ambas instituciones y que será reprogramado en los próximos días.

Ambos conjuntos no tuvieron un buen inicio y deberán aprovechar este tiempo para corregir aspectos futbolisticos.